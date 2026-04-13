Brennpunkte

NeunjÃ¤hriger monatelang in Lieferwagen eingesperrt: Vater in U-Haft

  • AFP - 13. April 2026, 16:08 Uhr
Bild vergrößern: NeunjÃ¤hriger monatelang in Lieferwagen eingesperrt: Vater in U-Haft
Wohnhaus des Angeklagten
Bild: AFP

.

Ein Mann, der seinen heute neun Jahre alten Sohn in Frankreich mehr als ein Jahr lang in einen Lieferwagen eingesperrt hatte, ist in Untersuchungshaft gekommen. Dem 43-JÃ¤hrigen wird schwere Freiheitsberaubung und VernachlÃ¤ssigung von Schutzbefohlenen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft im ostfranzÃ¶sischen Mulhouse am Montag mitteilte.

Der Fall war am Freitag bekannt geworden und hatte Entsetzen ausgelÃ¶st.Â Im elsÃ¤ssischen Ort Hagenbach war die Polizei auf einen Lieferwagen gestoÃŸen, in dem ein unterernÃ¤hrter Junge nackt zwischen MÃ¼ll und Exkrementen lag. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie GerÃ¤usche aus dem geparkten Wagen gehÃ¶rt hatte.Â 

Das Kind konnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen seiner langen Gefangenschaft nicht mehr laufen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird es weiterhin behandelt.Â 

Nach Angaben der Ermittler sagte der Junge aus, dass sein Vater ihn Ende 2024 in den Lieferwagen eingesperrt habe. Die neue Partnerin seines Vaters habe ihn "nicht in der Wohnung haben wollen". Zu dem Zeitpunkt war der Junge sieben Jahre alt.

Der Mann rÃ¤umte den Ermittlern zufolge ein, dass er seinen Sohn ab November 2024 eingesperrt hatte. Er habe ihn nach eigener Darstellung so vor seiner neuen Partnerin schÃ¼tzen wollen, die ihn in die Psychiatrie habe einweisen lassen wollen. Der Lieferwagen war in einem Hof geparkt, der zu mehreren HÃ¤usern gehÃ¶rte.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen die Partnerin des Mannes, unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Frau bestritt die VorwÃ¼rfe.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Berichte: Verteidigungspolitischer Sprecher der AfD tritt zurÃ¼ck
    Berichte: Verteidigungspolitischer Sprecher der AfD tritt zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - RÃ¼diger Lucassen hat offenbar seinen RÃ¼cktritt als verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion erklÃ¤rt. Das berichten mehrere

    Mehr
    US-Blockade in Kraft: Trump droht iranischen Schnellbooten
    US-Blockade in Kraft: Trump droht iranischen Schnellbooten

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat zu Beginn der Blockade der StraÃŸe von Hormus durch die US-Marine dem Iran erneut gedroht. Trump sagte am

    Mehr
    Familienvater erstickt Ehefrau: Lebenslage Haft wegen Mordes in DÃ¼sseldorf
    Familienvater erstickt Ehefrau: Lebenslage Haft wegen Mordes in DÃ¼sseldorf

    Ein 36-JÃ¤hriger ist wegen der TÃ¶tung seiner Ehefrau vom Landgericht DÃ¼sseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten am Montag des

    Mehr
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
    Deutschland und SÃ¼dafrika unterzeichnen Aktionsplan fÃ¼r engere Partnerschaft
    Deutschland und SÃ¼dafrika unterzeichnen Aktionsplan fÃ¼r engere Partnerschaft
    Nach Organisationsproblemen: Wahllokale in Peru Ã¶ffnen teilweise nochmals
    Nach Organisationsproblemen: Wahllokale in Peru Ã¶ffnen teilweise nochmals
    UN-Schifffahrtsorganisation: Jegliche Blockaden der StraÃŸe von Hormus illegal
    UN-Schifffahrtsorganisation: Jegliche Blockaden der StraÃŸe von Hormus illegal
    Russland zieht fast gesamtes Personal aus Akw Buschehr im Iran ab
    Russland zieht fast gesamtes Personal aus Akw Buschehr im Iran ab
    63-JÃ¤hriger stirbt nach Streit auf offener StraÃŸe in Bayern
    15 Jahre nach Breivik-Anschlag: Norwegischer Regierungssitz wiedererÃ¶ffnet
    15 Jahre nach Breivik-Anschlag: Norwegischer Regierungssitz wiedererÃ¶ffnet

    Top Meldungen

    Lufthansa bleibt im Arbeitskampf mit Piloten und Flugbegleitern hart
    Lufthansa bleibt im Arbeitskampf mit Piloten und Flugbegleitern hart

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Arbeitskampf der Deutschen Lufthansa mit den Spartengewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern deuten sich keine schnellen

    Mehr
    VdK wirft Schwarz-Rot Missachtung von Geringverdienern vor
    VdK wirft Schwarz-Rot Missachtung von Geringverdienern vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband VdK hat mit scharfer Kritik auf die RegierungsbeschlÃ¼sse zur Abmilderung der hohen Energiepreise reagiert. Erneut setze die

    Mehr
    Verdi kritisiert Koalitionsbeschluss zu KrisenprÃ¤mie
    Verdi kritisiert Koalitionsbeschluss zu KrisenprÃ¤mie

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi hat den Beschluss des Koalitionsausschusses zur MÃ¶glichkeit einer steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie durch die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts