Satellitenaufnahme des Flughafens von Buschehr

Angesichts der weiter unsicheren Lage im Iran hat Russland fast sein gesamtes Personal aus dem Atomkraftwerk Buschehr abgezogen. Nur noch 20 Manager und Techniker sind vor Ort.

Angesichts der weiter unsicheren Lage im Iran hat Russland fast sein gesamtes Personal aus dem Atomkraftwerk Buschehr abgezogen. Es hÃ¤tten weitere gut hundert russische Mitarbeiter die Anlage am Montag verlassen, erklÃ¤rte der Chef der russischen AtombehÃ¶rde Rosatom, Alexej Lichatschow. Nun seien nur noch 20 russische Manager und Techniker vor Ort.



Das Kraftwerk verfÃ¼gt Ã¼ber den einzigen in Betrieb befindlichen Atomreaktor des Landes, der nach Angaben der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde (IAEA) im Jahr 2011 erstmals ans Stromnetz angeschlossen worden war. Russland war am Bau des Akw beteiligt, hunderte russische Techniker unterstÃ¼tzten seitdem den Betrieb vor Ort. Sie wurden seit Beginn des Iran-Krieges nach und nach abgezogen.Â



Russland erklÃ¤rte sich zudem im Falle eines Abkommens zwischen Washington und Iran Ã¼ber ein Ende des Krieges erneut bereit, angereichertes iranisches Uran auf seinem Territorium aufzunehmen. "Dieser Vorschlag wurde von PrÃ¤sident Wladimir Putin im Rahmen von Kontakten mit den Vereinigten Staaten und LÃ¤ndern der Region unterbreitet", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf eine Frage der Nachrichtenagentur AFP wÃ¤hrend seiner tÃ¤glichen Pressekonferenz in Moskau. "Das Angebot besteht weiterhin, wurde aber noch nicht umgesetzt."



Nach EinschÃ¤tzung der IAEA ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet. US-PrÃ¤sident Donald Trump bezeichnete das iranische Atomprogramm als einen der GrÃ¼nde fÃ¼r den Iran-Krieg.