Politik

Deutschland und SÃ¼dafrika unterzeichnen Aktionsplan fÃ¼r engere Partnerschaft

  • AFP - 13. April 2026, 17:54 Uhr
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Ronald Lamola (l.) und Johann Wadephul
Bild: AFP

Mehr Zusammenarbeit bei der Energiewende, bei kritischen Rohstoffen, Technologie und dem Abbau von Handelshemnissen: Deutschland und SÃ¼dafrika haben bei einer Sitzung der Binationalen Kommission in Berlin eine engere Partnerschaft vereinbart.

Mehr Zusammenarbeit bei der Energiewende, bei wichtigen Rohstoffen, Technologie und dem Abbau von Handelshemmnissen: Deutschland und SÃ¼dafrika haben bei einer Sitzung der Binationalen Kommission beider LÃ¤nder in Berlin eine engere Partnerschaft vereinbart. BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) und sein sÃ¼dafrikanischer Kollege Ronald Lamola unterzeichneten am Montag einen deutsch-sÃ¼dafrikanischen Aktionsplan zum Ausbau der Beziehungen beider LÃ¤nder zu einer Strategischen Partnerschaft.

"Mit keinem anderen Land auf dem afrikanischen Kontinent ist unsere Zusammenarbeit so eng und so breit aufgestellt wie mit SÃ¼dafrika", sagte Wadephul bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Ziel des neuen Aktionsplans sei es, diese Zusammenarbeit "systematisch und kontinuierlich noch weiter zu vertiefen" und die gemeinsamen Beziehungen "aufzuwerten".Â 

Der 15 Bereiche umfassende Aktionsplan richte sich dabei genauso auf die StÃ¤rkung des Multilateralismus, wie auf "Kooperationen bei kritischen Rohstoffen oder den Abbau von Handelshemmnissen und Investitionen", fÃ¼gte Wadephul hinzu.Â 

Laut einer gemeinsamen ErklÃ¤rung der beiden AuÃŸenminister verpflichtet sich Deutschland im Rahmen des Aktionsplans unter anderem zu einer UnterstÃ¼tzung mit klimabezogenen zinsverbilligten Krediten in HÃ¶he von 200 Millionen Euro fÃ¼r eine gerechte Energiewende in SÃ¼dafrika. Auch eine erweiterte Zusammenarbeit im Bereich grÃ¼ner Wasserstoff und der Herstellung von Impfstoffen ist demnach vorgesehen.

In den Bereichen Wissenschaft und Technologie sowie Kunst, Kultur und Bildung setzt der Aktionsplan der ErklÃ¤rung zufolge ebenfalls Akztente, ebenso beim Umwelt- und Klimaschutz, sowie in sozialen Bereichen, etwa beim Thema JugendbeschÃ¤ftigung oder Weiterbildung.

SÃ¼dafrikas AuÃŸenminister Lamola erinnerte anlÃ¤sslich des 30-jÃ¤hrigen Bestehens der Binationalen Kommission an deren UrsprÃ¼nge: Als der damalige sÃ¼dafrikanische PrÃ¤sident Nelson Mandela und Bundeskanzler Helmut Kohl die Kommission 1996 ins Leben riefen, sei dies "Ausdruck ihres Glaubens daran gewesen, dass zwei Nationen, die von sehr unterschiedlichen geschichtlichen Entwicklungen geprÃ¤gt sind, eine von echter Tiefe geprÃ¤gte Partnerschaft schaffen kÃ¶nnen", sagte Lamola bei der Pressekonferenz. "Heute hat sich dieser Glaube mehr als bewahrheitet."

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