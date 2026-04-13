Klingbeil: MineralÃ¶lkonzerne verstÃ¤rkt kartellrechtlich im Fokus

Lars Klingbeil am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat angekÃ¼ndigt, ungerechtfertigte Gewinne der MineralÃ¶lkonzerne in der aktuellen Krise kartellrechtlich stÃ¤rker zu verfolgen.



Das sei der entscheidende Unterschied zum Tankrabatt von 2022: "Wir haben kartellrechtlich jetzt auf den Weg gebracht, dass genau das stÃ¤rker geprÃ¼ft werden kann, wenn wir sehen, die MineralÃ¶lkonzerne versuchen ungerechtfertigt in dieser Krise Gewinne zu machen", sagte er am Montag im ZDF-Heute-Journal.



Zuvor hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine Ãœbergewinnsteuer von Klingbeil als "teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwÃ¼rdig" bezeichnet.



Im ZDF sagte Klingbeil auÃŸerdem: "Ich bin erst mal froh, dass wir am Wochenende in dem GesprÃ¤ch der vier Parteivorsitzenden LÃ¶sungen gefunden haben, auch im Koalitionsausschuss. Und dass viele der Ideen, fÃ¼r die ich gekÃ¤mpft habe, sich auch in den BeschlÃ¼ssen der Koalition jetzt wiederfinden. Wir sollten nicht das GegensÃ¤tzliche in den Mittelpunkt stellen, sondern das Gemeinsame - das ist das, was die Menschen jetzt auch erwarten."

