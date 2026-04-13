Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Montag mit dem Premierminister von Israel, Benjamin Netanjahu, telefoniert.
Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, teilte mit, dass der Bundeskanzler die UnterstÃ¼tzung der Bundesregierung fÃ¼r eine "diplomatische VerstÃ¤ndigung" zwischen den USA und Iran "nachdrÃ¼cklich" unterstÃ¼tze. Deutschland sei bereit, nach Ende der Kampfhandlungen zur "Sicherung der freien Schifffahrt" in der StraÃŸe von Hormus beizutragen, wenn die Voraussetzungen gegeben seien.
Merz "ermutigte" Netanjahu, "direkte FriedensgesprÃ¤che mit der libanesischen Regierung" aufzunehmen und sprach sich fÃ¼r ein Ende der Kampfhandlungen im SÃ¼den des Libanon aus, so Kornelius. Er forderte dabei die Hisbollah auf, die Waffen niederzulegen.
Der Bundeskanzler Ã¤uÃŸerte zudem seine "groÃŸe Sorge" Ã¼ber die Entwicklungen in den palÃ¤stinensischen Gebieten. Eine "faktische Teilannexion" des Westjordanlandes dÃ¼rfe es nicht geben.
Brennpunkte
Merz "ermutigt" Netanjahu zu FriedensgesprÃ¤chen mit dem Libanon
- dts - 13. April 2026, 20:54 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Montag mit dem Premierminister von Israel, Benjamin Netanjahu, telefoniert.
Weitere Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der erfahrene deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger glaubt, dass mit der Abwahl von Viktor Orban als MinisterprÃ¤sident Ungarns der Weg fÃ¼r dieMehr
Knapp drei Wochen vor einem Mega-Konzert von Shakira an der Copacabana hat die Polizei an der berÃ¼hmten Strandpromenade von Rio de Janeiro einen SprengkÃ¶rper entdeckt. DieserMehr
Im Epstein-Skandal hat ein US-Bundesrichter eine Verleumdungsklage von PrÃ¤sident Donald Trump gegen das "Wall Street Journal" vorerst gestoppt. Richter Darrin Gayles vomMehr
Top Meldungen
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Arbeitskampf der Deutschen Lufthansa mit den Spartengewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern deuten sich keine schnellenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband VdK hat mit scharfer Kritik auf die RegierungsbeschlÃ¼sse zur Abmilderung der hohen Energiepreise reagiert. Erneut setze dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi hat den Beschluss des Koalitionsausschusses zur MÃ¶glichkeit einer steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie durch dieMehr