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Merz "ermutigt" Netanjahu zu FriedensgesprÃ¤chen mit dem Libanon

  • dts - 13. April 2026, 20:54 Uhr
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Friedrich Merz am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Montag mit dem Premierminister von Israel, Benjamin Netanjahu, telefoniert.

Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, teilte mit, dass der Bundeskanzler die UnterstÃ¼tzung der Bundesregierung fÃ¼r eine "diplomatische VerstÃ¤ndigung" zwischen den USA und Iran "nachdrÃ¼cklich" unterstÃ¼tze. Deutschland sei bereit, nach Ende der Kampfhandlungen zur "Sicherung der freien Schifffahrt" in der StraÃŸe von Hormus beizutragen, wenn die Voraussetzungen gegeben seien.

Merz "ermutigte" Netanjahu, "direkte FriedensgesprÃ¤che mit der libanesischen Regierung" aufzunehmen und sprach sich fÃ¼r ein Ende der Kampfhandlungen im SÃ¼den des Libanon aus, so Kornelius. Er forderte dabei die Hisbollah auf, die Waffen niederzulegen.

Der Bundeskanzler Ã¤uÃŸerte zudem seine "groÃŸe Sorge" Ã¼ber die Entwicklungen in den palÃ¤stinensischen Gebieten. Eine "faktische Teilannexion" des Westjordanlandes dÃ¼rfe es nicht geben.

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