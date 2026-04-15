Erprobung reiner Online-Verfahren im Zivilrecht an sechs Amtsgerichten begonnen

Justitia

An mehreren deutschen Amtsgerichten hat am Mittwoch die Erprobung von reinen Online-Verfahren im Zivilrecht begonnen. Laut Bundesjustizministerium ist dies auf Prozesse beschrÃ¤nkt, die auf die Zahlung einer Geldsumme von maximal 10.000 Euro abzielen.

An mehreren deutschen Amtsgerichten hat am Mittwoch die Erprobung von reinen Online-Verfahren im Zivilrecht begonnen. Wie das Bundesjustizministerium mitteilte, ist die MÃ¶glichkeit auf Prozesse beschrÃ¤nkt, die auf die Zahlung einer Geldsumme von maximal 10.000 Euro abzielen - denn Ã¼ber diese Summe hinaus wÃ¤ren die Landgerichte zustÃ¤ndig. An der Erprobung nehmen aber derzeit nur Amtsgerichte teil.



ZunÃ¤chst nehmen dem Ministerium zufolge sechs Amtsgerichte teil: NÃ¼rnberg, SchÃ¶neberg, Bremen, Hamburg (Mitte), Frankfurt am Main und Leipzig. Bis Anfang Oktober sollen schrittweise weitere Gerichte hinzukommen, insgesamt sind es 18 in zehn BundeslÃ¤ndern.



Betroffene kÃ¶nnen dann eine Klage mittels digitaler Eingabesysteme einreichen, die das Ministerium im Laufe des Tages freischalten wollte. Beispiele fÃ¼r solche Prozesse sind etwa Zahlungsklagen aus MietverhÃ¤ltnissen, VerkehrsunfÃ¤llen oder Urheberrechtsverletzungen sowie der Bereich Fluggastrechte. Ziel der vollstÃ¤ndig digital gefÃ¼hrten Prozesse sind einfachere, schnellere und gÃ¼nstigere juristische Verfahren.



"In Zukunft sollen Zivilprozesse komplett digital ablaufen - dort wo mÃ¶glich", erklÃ¤rte dazu Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Jeder solle "einfacher zu seinem Recht kommen", fuhr sie fort, denn gut organisierte digitale Verfahren sparten "Zeit und Geld".



Es handelt sich demnach insgesamt um schlankere Verfahren, die weitgehend ohne mÃ¼ndliche Verhandlung stattfinden oder den Parteien die Teilnahme als Videoverhandlung ermÃ¶glichen kÃ¶nnen. Das Beweisverfahren ist in dieser Verfahrensart erleichtert und auch das Urteil soll elektronisch zugestellt werden. Nach dem Feedback der probeweise teilnehmenden Nutzenden soll es dem Ministerium zufolge weiterentwickelt werden.