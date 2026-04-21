Wadephul fordet "schnellstmÃ¶gliche" AuflÃ¶sung der Blockade bei Ukraine-UnterstÃ¼tzung

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul hat Ungarn aufgefordert, seine Blockade der Ukraine-Hilfen auf EU-Ebene 'schnellstmÃ¶glich' zu beenden.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat Ungarn aufgefordert, seine Blockade der Ukraine-Hilfen auf EU-Ebene "schnellstmÃ¶glich" zu beenden. "Die ungebÃ¼hrlichen Blockaden gegen die dringend notwendige Ukraine-UnterstÃ¼tzung mÃ¼ssen schnellstmÃ¶glich aufgelÃ¶st werden", sagte Wadephul am Dienstag vor einem Treffen mit EU-Kollegen in BrÃ¼ssel. Der 90-Milliarden-Kredit fÃ¼r die Ukraine dÃ¼rfe beispielsweise "nicht erst nach dem Regierungswechsel" in Budapest freigegeben werden, sondern "sehr schnell".Â



FÃ¼r die Ukraine gehe es "um alles", verdeutlichte der AuÃŸenminister. Neben der gemeinsamen Hilfe auf EU-Ebene mÃ¼ssten die Mitgliedstaaten auch "die bilaterale UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine hochfahren", forderte er. Auch das 20. Sanktionspaket gegen Russland mÃ¼sse nun "so schnell wie mÃ¶glich verabschiedet werden".



Die ungarische Regierung unter FÃ¼hrung des prorussischen und EU-kritischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban blockiert seit Dezember die Auszahlung des Kredits an die Ukraine. Auch die Verabschiedung eines 20. Sanktionspakets gegen Russland scheiterte bisher unter anderem an Ungarns Veto. Als Grund fÃ¼r die Blockadehaltung fÃ¼hrte Orban den Streit um die durch die Ukraine verlaufende Druschba-Pipeline an, durch die normalerweise russisches Ã–l nach Ungarn flieÃŸt. Ukrainischen Angaben zufolge wurde die Leitung bei einem russischen Angriff im Januar beschÃ¤digt, die Lieferungen wurden gestoppt.



Bei der ungarischen Parlamentswahl am 12. April wurde die Regierung Orban abgewÃ¤hlt, sie bleibt aber voraussichtlich noch bis mindestens Anfang Mai im Amt.Â



Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas Ã¤uÃŸerte sich dennoch optimistisch Ã¼ber die Freigabe des 90-Milliarden-Euro-Darlehens an die Ukraine. "Wir erwarten einige positive Entscheidungen morgen", sagte Kallas in Luxemburg. Es sei in diesem Moment "Ã¤uÃŸerst wichtig", dass die Ukraine den Kredit erhalte.Â



Die zyprische EU-RatsprÃ¤sidentschaft hat fÃ¼r Mittwoch eine Abstimmung der EU-LÃ¤nder Ã¼ber das Thema auf die Agenda gesetzt. Die AnkÃ¼ndigung lÃ¤sst BrÃ¼ssel hoffen, dass Budapest seine bisherige Blockade fÃ¼r die Freigabe der Gelder aufgeben wird.Â



UrsprÃ¼nglich sollten die ersten Mittel schon im April an Kiew ausgezahlt werden. Die Ukraine ist nach mehr als vier Jahren Krieg gegen Russland dringend auf das Geld aus der EU angewiesen. Die Ukraine "braucht diesen Kredit wirklich", sagte Kallas. Das Darlehen sei auch "ein Zeichen" dafÃ¼r, dass Russland im Krieg nicht lÃ¤nger aushalten kÃ¶nne als die Ukraine, sagte sie.



EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos zeigte sich ebenfalls optimistisch mit Blick auf den Kredit. "Wenn in den nÃ¤chsten Tagen das Ã–l durch die Pipeline flieÃŸt, kÃ¶nnten wir sehr bald mit der Auszahlung des Darlehens von 90 Milliarden Euro fÃ¼r die Ukraine beginnen", sagte sie.