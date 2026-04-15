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Razzia in Deutschland und den Niederlanden wegen Cum-Ex

  • dts - 15. April 2026, 13:12 Uhr
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Polizei in den Niederlanden (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche StaatsanwÃ¤lte, Steuerfahnder und Finanzbeamte haben am Mittwochmorgen eine groÃŸangelegte Razzia zu mutmaÃŸlich illegalen AktiengeschÃ¤ften gestartet. Wie das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) berichtet, richteten sich die MaÃŸnahmen gegen ein Netzwerk um einen niederlÃ¤ndischen Fondsmanager.

Die Staatsanwaltschaft KÃ¶ln bestÃ¤tigte demnach Durchsuchungen in Deutschland und den Niederlanden, darunter in Amsterdam, der Provinz Utrecht sowie in Frankfurt, Limburg und Sachsen-Anhalt. UnterstÃ¼tzt werden die Ermittler von niederlÃ¤ndischen BehÃ¶rden.

AuÃŸer Privatwohnungen und BÃ¼ros wird auch eine Steuerberatungskanzlei durchsucht, die an Cum-Ex-GeschÃ¤ften beteiligt gewesen sein soll. Ziel ist vor allem die Sicherung von E-Mails und anderer Kommunikation. Das Verfahren richtet sich gegen mindestens 15 Beschuldigte. Beim Cum-Ex-Modell wurden rund um den Dividendenstichtag Steuern mehrfach erstattet, obwohl sie nur einmal gezahlt worden waren.

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