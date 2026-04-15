Auftragsmord in KÃ¶lner Rockermilieu: Festnahme von VerdÃ¤chtigem in TÃ¼rkei

Blaulicht

Nach einem mutmaÃŸlichen Auftragsmord im Rockermilieu in KÃ¶ln ist ein VerdÃ¤chtiger gefasst worden. Der Beschuldigte sei vor dem deutschen Generalkonsulat in Istanbul von der tÃ¼rkischen Polizei festgenommen worden, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft KÃ¶ln.

Knapp drei Jahre nach einem mutmaÃŸlichen Auftragsmord im Rockermilieu in KÃ¶ln ist ein VerdÃ¤chtiger gefasst worden. Der Beschuldigte sei am Montag vor dem deutschen Generalkonsulat in Istanbul durch die tÃ¼rkische Polizei festgenommen worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft KÃ¶ln am Mittwoch mit. Die Festnahme basiere auf einem Auslieferungsersuchen der KÃ¶lner Staatsanwaltschaft.Â



Der Beschuldigte befindet sich den Angaben zufolge in Auslieferungshaft. Er kÃ¶nne gegen die Auslieferung nach Deutschland Rechtsmittel in der TÃ¼rkei einlegen, hieÃŸ es. Weitere Einzelheiten zur Festnahme seien nicht bekannt. Zum Alter des Festgenommenen machte der Sprecher keine Angaben.



Im Mai 2023 war in einem KÃ¶lner Park ein 35-JÃ¤hriger erschossen worden. Bereits kurz nach der Tat verdichteten sich Hinweise, dass es sich um eine Auseinandersetzung im Rockermilieu gehandelt haben kÃ¶nnte.Â



Ein Jahr spÃ¤ter wurde ein damals 27-JÃ¤hriger wegen Anstiftung zu dem Mord vom Landgericht KÃ¶ln zu lebenslanger Haft verurteilt. Er soll zwei VerdÃ¤chtige, darunter den nun Festgenommenen, mit dem Mord beauftragt haben. Laut frÃ¼herer Anklage sollen sich alle Beteiligten aus einem mittlerweile aufgelÃ¶sten Charter der Hells Angels gekannt haben.



Das Urteil gegen den mutmaÃŸlichen Anstifter ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig. WÃ¤hrend der Bundesgerichtshof die Revision des Angeklagten verwarf, beanstandete das Bundesverfassungsgericht spÃ¤ter Verfahrensfehler. In einem aktuell noch laufenden neuen Verfahren gegen den Angeklagten soll der Vorwurf der Anstiftung zum Mord erneut geprÃ¼ft werden.