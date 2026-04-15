Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverkehrsministerium hat ein neues FÃ¶rderprogramm zur Errichtung von Ladeinfrastruktur in und an MehrparteienhÃ¤usern gestartet. Ziel sei es, den Zugang zu LademÃ¶glichkeiten fÃ¼r die Bewohner der rund 20 Millionen Wohnungen in MehrparteienhÃ¤usern zu verbessern, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Zu diesen Wohnungen gehÃ¶ren etwa neun Millionen StellplÃ¤tze, von denen viele noch nicht mit Ladeinfrastruktur ausgestattet sind.
GefÃ¶rdert werden sowohl die Anschaffung als auch die Installation privater Ladeinfrastruktur, wie Wallboxen und die erforderlichen technischen Komponenten. Auch NetzanschlÃ¼sse und notwendige bauliche MaÃŸnahmen sind fÃ¶rderfÃ¤hig. AntrÃ¤ge kÃ¶nnen ab sofort gestellt werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte, dass die ElektromobilitÃ¤t entscheidend vorangebracht und ihre Nutzerfreundlichkeit gesteigert werde. Die FÃ¶rderung solle die Ladeinfrastruktur fÃ¼r E-MobilitÃ¤t in den Alltag der Menschen bringen, die in MehrparteienhÃ¤usern leben.
Das FÃ¶rderprogramm stellt ein Gesamtvolumen von bis zu 500 Millionen Euro bereit. Die Ladeleistung pro Ladepunkt darf maximal 22 kW betragen. Antragsberechtigt sind WohnungseigentÃ¼mergemeinschaften, kleine und mittlere Unternehmen sowie PrivateigentÃ¼mer von vermietetem Wohneigentum, Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienunternehmen mit grÃ¶ÃŸerem Wohnungsbestand. Die AntrÃ¤ge der ersten beiden Gruppen werden unmittelbar nach Antragseingang bearbeitet, wÃ¤hrend fÃ¼r Unternehmen mit groÃŸem Wohnungsbestand ein wettbewerbliches Verfahren vorgesehen ist.
Wirtschaft
Verkehrsministerium fÃ¶rdert Ladestationen in MehrparteienhÃ¤usern
- dts - 15. April 2026, 10:20 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverkehrsministerium hat ein neues FÃ¶rderprogramm zur Errichtung von Ladeinfrastruktur in und an MehrparteienhÃ¤usern gestartet. Ziel sei es, den Zugang zu LademÃ¶glichkeiten fÃ¼r die Bewohner der rund 20 Millionen Wohnungen in MehrparteienhÃ¤usern zu verbessern, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Zu diesen Wohnungen gehÃ¶ren etwa neun Millionen StellplÃ¤tze, von denen viele noch nicht mit Ladeinfrastruktur ausgestattet sind.
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