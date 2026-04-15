Ã–konomen legen Zehn-Punkte-Plan fÃ¼r Reformen vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã–konomen Markus Brunnermeier und Stefan Kolev haben eine umfassende Strategie zur Modernisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland vorgelegt. Das Papier mit dem Titel "Agenda des Aufbruchs: Zehn-Punkte-Plan fÃ¼r ein resilientes Deutschland", Ã¼ber welches das "Handelsblatt" berichtet, umfasst VorschlÃ¤ge in allen relevanten Politikfeldern.
Unter anderem geht es Brunnermeier, der in Princeton lehrt, und Kolev, der das Ludwig-Erhard-Forum in Berlin leitet, um eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, etwa mit neuartigen TarifvertrÃ¤gen und Bildungsgutscheinen. Sie fordern eine Umstrukturierung der Unternehmenssteuern, Entlastungen bei der Einkommensteuer und eine Neuaufstellung von Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung.
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten das ganze Wochenende lang Ã¼ber ReformvorschlÃ¤ge verhandelt. Ob sich die Regierung auf ein umfassendes Reformpaket einigen kann, ist allerdings fraglich. Brunnermeier und Kolev wollen unterstÃ¼tzen. "Die zehn Punkte bilden den bewusst lagerÃ¼bergreifenden Kompass fÃ¼r eine umfassende Reformagenda", schreiben sie. "Wir arbeiten die notwendigen Reformen in allen Bereichen der Wirtschaftspolitik heraus, die es wegen der vielen gegenseitigen AbhÃ¤ngigkeiten zwischen den einzelnen Reformen als Ganzes braucht."
Aus Sicht von Brunnermeier und Kolev ist "Resilienz" der zentrale Punkt, um Deutschlands Wohlstand in Zukunft zu sichern: "Resilienz ist die FÃ¤higkeit, sich nach dem Schock nach vorn zu bewegen und sich dabei neu zu erfinden: sich schnell an eine neue NormalitÃ¤t anzupassen, ohne den sozialen Zusammenhalt zu verlieren", schreiben sie in ihrer Agenda. DafÃ¼r sei eine "Um-Industrialisierung" der deutschen Wirtschaft nÃ¶tig: "Die bisherigen FÃ¤higkeiten in der industriellen Struktur [mÃ¼ssten] auf KI, Biotechnologie, Quantencomputing, neuartige Werkstoffe und vor allem auf noch nicht existierende GeschÃ¤ftsmodelle umgeschwenkt werden kÃ¶nnen."
Wirtschaft
Ã–konomen legen Zehn-Punkte-Plan fÃ¼r Reformen vor
- dts - 15. April 2026, 09:05 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã–konomen Markus Brunnermeier und Stefan Kolev haben eine umfassende Strategie zur Modernisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland vorgelegt. Das Papier mit dem Titel "Agenda des Aufbruchs: Zehn-Punkte-Plan fÃ¼r ein resilientes Deutschland", Ã¼ber welches das "Handelsblatt" berichtet, umfasst VorschlÃ¤ge in allen relevanten Politikfeldern.
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