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TÃ¶dlicher Angriff auf Mitbewohnerin in Mannheim: Revision scheitert vor BGH

  • AFP - 15. April 2026, 10:41 Uhr
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Wasserturm in Mannheim
Bild: AFP

Anderthalb Jahre nach einem tÃ¶dlichen Angriff auf eine Frau in Mannheim hat der Bundesgerichtshof die Revision der wegen der Tat verurteilten Mitbewohnerin abgewiesen.

Anderthalb Jahre nach einem tÃ¶dlichen Angriff auf eine Frau in Mannheim hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Beschluss die Revision der wegen der Tat verurteilten Mitbewohnerin abgewiesen. Sie ging gegen das Urteil des Mannheimer Landgerichts vor. Dieses hatte die damals 38-JÃ¤hrige im September vergangenen Jahres wegen Totschlags schuldig gesprochen. (Az. 1 StR 25/26)

Es verhÃ¤ngte eine Haftstrafe von elfeinhalb Jahren. Das Landgericht sah als erwiesen an, dass die Angeklagte das 51 Jahre alte Opfer im Oktober 2024 nach einem Streit in der gemeinsam bewohnten Wohnung getÃ¶tet hatte. Unter anderem habe sie die Mitbewohnerin mehrmals mit einer Metallvase geschlagen. Die Leiche versteckte sie demnach spÃ¤ter in der NÃ¤he einer Pferderennbahn am Mannheimer Stadtrand.

Schon kurz nach der Tat wurde die tote 51-JÃ¤hrige in dem Wald- und Feldgebiet gefunden. Die Ermittlungen der Polizei fÃ¼hrten schnell zu der spÃ¤teren Angeklagten. Diese flÃ¼chte zunÃ¤chst, wurde aberÂ nach wenigen Tagen in Rheinland-Pfalz von SpezialkrÃ¤ften festgenommen. Im Juli 2025 begann der Prozess gegen sie.

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