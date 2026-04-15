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Doku Ã¼ber Kindesmissbrauch: Eltern in Frankreich verklagen TV-Team

  • AFP - 15. April 2026, 11:45 Uhr
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Kinderbetreuungszentrum in Paris
Bild: AFP

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Weil ein franzÃ¶sisches TV-Team mit versteckter Kamera Misshandlungen von Kindern gefilmt hat, ohne die TÃ¤ter anzuzeigen, haben Eltern in Frankreich die Produktionsfirma und die beteiligten Journalisten verklagt. "Das Verschweigen der Tatsache ist eine Straftat, die umso schwerer ist, weil eine Anzeige es ermÃ¶glicht hÃ¤tte, die Kinder zu schÃ¼tzen", erklÃ¤rten die AnwÃ¤lte der Eltern eines Kindes, das wÃ¤hrend der Nachmittagsbetreuung in einer Pariser Vorschule von Betreuern vergewaltigt worden war.Â 

Der neue Pariser BÃ¼rgermeister GrÃ©goire Emmanuel hat den Kampf gegen Missbrauch von Kindern in der stÃ¤dtischen Betreuung von Grundschulkindern zur PrioritÃ¤t erklÃ¤rt.Â 

Der Sender France 2 hatte Ende Januar in einer Dokumentation das AusmaÃŸ des Problems beschrieben. Dazu hatte eine Journalistin mit versteckter Kamera in einer Schule BetreuungskrÃ¤fte gefilmt, "die Kindern im Alter von drei bis fÃ¼nf Jahren kÃ¶rperliche und psychische Gewalt zufÃ¼gten", erklÃ¤rten die AnwÃ¤lte. Auch ein Fall von sexueller NÃ¶tigung sei gefilmt worden. Die betroffenen Betreuer wurden nach der Ausstrahlung der Doku umgehend vom Dienst suspendiert.Â 

Das TV-Team habe die Bilder zuvor jedoch neun Monate geheim gehalten, "um die ExklusivitÃ¤t fÃ¼r die Sendung zu bewahren". Journalisten hÃ¤tten darauf verzichtet, die zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden oder die Justiz zu informieren, kritisierten die AnwÃ¤lte.Â 

In Paris wurden seit Beginn des Jahres bereits 78 Mitarbeiter der Nachmittagsbetreuung suspendiert, unter ihnen 31 wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Der Pariser Stadtrat verabschiedete am Dienstag in einer Sondersitzung einen mit 20 Millionen Euro ausgestatteten Aktionsplan. Dieser sieht unter anderem eine verpflichtende Fortbildung fÃ¼r Betreuer vor - die allerdings nur zwei Tage dauern soll.Â Ein Berufsabschluss wird fÃ¼r die Arbeit als Betreuer nicht vorausgesetzt.

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