TÃ¶dlicher Absturz von Kleinflugzeug nahe Aachen: IdentitÃ¤t beider Toter geklÃ¤rt

Blaulicht eines Rettungswagens

Nach dem tÃ¶dlichen Absturz eines Kleinflugzeugs in Nordrhein-Westfalen ist die IdentitÃ¤t der beiden getÃ¶teten Insassen geklÃ¤rt. Wie die Polizei in DÃ¼ren mitteilte, handelt sich um einen 56-jÃ¤hrigen Fluglehrer und einen 22-jÃ¤hrigen FlugschÃ¼ler.

Nach dem tÃ¶dlichen Absturz eines Kleinflugzeugs in Nordrhein-Westfalen ist die IdentitÃ¤t der beiden getÃ¶teten Insassen geklÃ¤rt. Wie die Polizei in DÃ¼ren am Mittwoch mitteilte, handelt sich um einen 56-jÃ¤hrigen Fluglehrer und einen 22-jÃ¤hrigen FlugschÃ¼ler.Â Die Maschine war am Dienstagnachmittag Ã¼ber dem Gebiet des HÃ¼rtgenwalds im Bereich einer Talsperre nahe Aachen abgestÃ¼rzt.



Laut Polizeiangaben war das Flugzeug zu einem Trainingsflug vom nahen Flugplatz MerzbrÃ¼ck gestartet und sollte auch dorthin zurÃ¼ckkehren. Die Bundesstelle fÃ¼r Flugunfalluntersuchung setzte die Ermittlungen zur Absturzursache am Mittwoch fort. Diese waren in der Nacht vorÃ¼bergehend unterbrochen worden. Die Absturzstelle sollte bis zur Bergung des Flugzeugwracks zunÃ¤chst gesperrt bleiben.