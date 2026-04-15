Von der Leyen: EU-App zur Altersverifikation einsatzbereit

Ursula von der Leyen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat eine neue App zur Altersverifikation vorgestellt, die den Schutz von Kindern im Internet verbessern soll. KommissionsprÃ¤sidentin von der Leyen erklÃ¤rte am Mittwoch, dass die App es Nutzern ermÃ¶glichen solle, ihr Alter beim Zugriff auf Online-Plattformen nachzuweisen, Ã¤hnlich wie beim Kauf von alkoholischen GetrÃ¤nken im Laden. Die App sei benutzerfreundlich, respektiere hÃ¶chste Datenschutzstandards und sei vollstÃ¤ndig quelloffen.



Wann und wo die App womÃ¶glich verpflichtend zum Einsatz kommen soll, ist offen. Von der Leyen machte aber klar, "jene Online-Plattformen zur Rechenschaft zu ziehen, die unsere Kinder nicht ausreichend schÃ¼tzen". Die KommissionsprÃ¤sidentin sagte, dass die Sicherheit von Kindern im digitalen Raum ebenso wichtig sei wie im realen Leben. Die App sei eine Antwort auf die wachsenden Sorgen von Eltern und Mitgliedstaaten Ã¼ber die Online-Sicherheit von Kindern.



Die App sei ein weiterer Schritt der EU, innovative LÃ¶sungen fÃ¼r neue Probleme zu finden, so von der Leyen. Sie erinnerte an die Covid-App, die in Rekordzeit entwickelt wurde und weltweit genutzt wurde. Die Altersverifikations-App folge denselben Prinzipien und solle von Mitgliedstaaten und globalen Partnern integriert werden, um Kinder vor schÃ¤dlichen und illegalen Inhalten zu schÃ¼tzen.



Ein im vergangenen Monat einberufenes Gremium zur Sicherheit von Kindern im Internet soll bis zum Sommer Empfehlungen vorlegen.

