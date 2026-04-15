Ein 20-JÃ¤hriger soll in Frankfurt am Main einen Mann in einer Wohnung getÃ¶tet haben. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der hessischen Metropole am Mittwoch mitteilten. Er kam wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Den Ermittlungen zufolge soll er Ende MÃ¤rz einen 46-JÃ¤hrigen in einer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt getÃ¶tet haben.
Die Leiche des Manns wurde am 31. MÃ¤rz gefunden. Bereits wenig spÃ¤ter rÃ¼ckte der 20-JÃ¤hrige aus dem Raum Wetzlar in den Fokus der Ermittlungen. Er wurde schlieÃŸlich bei einer Durchsuchung seiner Wohnung festgenommen. Die HintergrÃ¼nde der Tat waren unklar.
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20-JÃ¤hriger soll in Frankfurt am Main Mann getÃ¶tet haben - Festnahme
- AFP - 15. April 2026, 11:52 Uhr
Ein 20-JÃ¤hriger soll in Frankfurt am Main einen Mann in einer Wohnung getÃ¶tet haben. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der hessischen Metropole mitteilten.
Ein 20-JÃ¤hriger soll in Frankfurt am Main einen Mann in einer Wohnung getÃ¶tet haben. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der hessischen Metropole am Mittwoch mitteilten. Er kam wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Den Ermittlungen zufolge soll er Ende MÃ¤rz einen 46-JÃ¤hrigen in einer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt getÃ¶tet haben.
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