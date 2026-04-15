Technologie

Chipknappheit durch KI bremst stÃ¤rkere weltweite Internetverbreitung aus

  • AFP - 15. April 2026, 09:10 Uhr
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Smartphone-Nutzerin in provisorischem Lager in Uganda
Bild: AFP

Die durch den KI-Boom verursachten EngpÃ¤sse bei Mikrochips bremsen nach Angaben der GSMA BemÃ¼hungen aus, weltweit mehr Menschen Zugang zum Internet zu verschaffen. Durch den Chipmangel ausgelÃ¶ste hÃ¶here Smartphonepreise seien 'ein echter RÃ¼ckschlag'.

Die durch den Boom bei KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) verursachten EngpÃ¤sse bei Mikrochips bremsen nach Angaben der Mobilfunkvereinigung GSMA BemÃ¼hungen aus, weltweit mehr Menschen Zugang zum Internet zu verschaffen. Durch den Chipmangel ausgelÃ¶ste hÃ¶here Smartphonepreise seien "ein echter RÃ¼ckschlag" fÃ¼r diese Bestrebungen, sagte GSMA-Generaldirektor Vivek Badrinath der Nachrichtenagentur AFP.Â 

SchÃ¤tzungen der Vereinten Nationen zufolge hatten im Jahr 2025 weltweit 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Internet - rund ein Viertel der WeltbevÃ¶lkerung. Nach GSMA-Angaben leben allerdings nur vier Prozent der WeltbevÃ¶lkerung in Gebieten ohne Netzabdeckung. Um diese LÃ¼cke kÃ¼nftig kleiner werden zu lassen, spielen dabei vor allem GerÃ¤te im unteren Preissegment eine besondere Rolle.Â 

Aktuell gebe es jedoch eine "sehr angespannte Situation", sagte Badrinath am Mittwoch im Vorfeld einer GSMA-Veranstaltung in Tokio. "Viele Hersteller haben ihre BemÃ¼hungen im Bereich der Low-End-GerÃ¤te zurÃ¼ckgefahren." Dies berge das Risiko, "dass weniger Low-End-GerÃ¤te verfÃ¼gbar sind, was insbesondere in Afrika schmerzlich zu spÃ¼ren sein wird", sagte der Generaldirektor des Verbands, dem mehr als tausend Mobilfunkbetreiber und weitere Unternehmen der Branche angehÃ¶ren. Dies sei "ein ernstes Problem".

Hintergrund ist, dass der durch den KI-Boom ausgelÃ¶ste beschleunigte Bau von Rechenzentren die Nachfrage nach fortschrittlichen Chips in die HÃ¶he hat schnellen lassen. Deshalb rÃ¤umen viele Chiphersteller dem lukrativen Markt Vorrang ein und produzieren weniger vergleichsweise einfache Chips, die in alltÃ¤glicher Unterhaltungselektronik wie beispielsweise Smartphones zum Einsatz kommen, was wiederum die GerÃ¤tepreise nach oben treibt.Â 

Der Chef des sÃ¼dkoreanischen Konzerns SK, Chey Tae Won, hatte im MÃ¤rz auf einer Technologiekonferenz in San JosÃ© die EinschÃ¤tzung geÃ¤uÃŸert, dass die Chipknappheit voraussichtlich bis 2030 anhalten werde. Die GSMA schÃ¤tzt derweil, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis Ende des Jahrzehnts um bis zu 3,5 Billionen Dollar (knapp drei Billionen Euro) wachsen kÃ¶nnte - wenn jeder Mensch Ã¼ber sein Mobiltelefon Zugang zum Internet hÃ¤tte.Â 

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