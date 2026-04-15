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Dobrindt plant hÃ¶here Besoldung fÃ¼r Bundesbeamte - Mehrbelastung fÃ¼r Haushalt

  • AFP - 15. April 2026, 10:25 Uhr
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Innenminister Dobrindt
Bild: AFP

Zur Umsetzung von Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts plant Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) eine hÃ¶here Besoldung von Beamtinnen und Beamten des Bundes. Damit sind Mehrbelastungen fÃ¼r den Haushalt in MilliardenhÃ¶he verbunden.

Zur Umsetzung von Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts plant Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) eine hÃ¶here Besoldung von Beamtinnen und Beamten des Bundes. Das Innenministerium legte dazu einen Gesetzentwurf vor, der den Haushalt des Bundes zusÃ¤tzlich voraussichtlich in diesem Jahr mit 3,39 Milliarden Euro und 2027 mit 3,52 Milliarden Euro belastet. RÃ¼ckwirkend fÃ¼r das vergangene Jahr kommen noch einmal gut 707 Millionen Euro hinzu.

"Die Dienst-, AnwÃ¤rter- und VersorgungsbezÃ¼ge" sollen demnach zuerst rÃ¼ckwirkend zum 1. April 2025 um drei Prozent linear angehoben werden. In einem zweiten Schritt sollen die BezÃ¼ge dann zum 1. Mai 2026 neu festgesetzt - "unter BerÃ¼cksichtigung der Neustrukturierung der Grundgehaltstabellen". Dabei wird laut Entwurf sichergestellt, dass die BezÃ¼ge "nominell nicht geringer ausfallen als wÃ¤ren die BezÃ¼ge um 2,8 Prozent angehoben worden".

Zuerst hatte der "Spiegel" Ã¼ber den Gesetzentwurf berichtet. Bislang handelt es sich um einen sogenannten Referentenentwurf, ein Regierungsentwurf wurde nach Angaben des Innenministeriums noch nicht verabschiedet.

In dem Gesetzentwurf wird zur BegrÃ¼ndung fÃ¼r die neue Besoldungsstruktur auf Vorgaben aus Karlsruhe verwiesen. Das Bundesverfassungsgericht hatte im November geurteilt, dass viele Beamtinnen und Beamte des Landes Berlin jahrelang zu schlecht bezahlt wurden. Die Besoldung der Landesbeamten war demnach zwischen 2008 und 2020 grÃ¶ÃŸtenteils verfassungswidrig.

"Diese und weitere MaÃŸgaben" des Gerichts entfalteten "mittelbar auch Wirkung fÃ¼r den Bund", heiÃŸt es nun in dem Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums. Sie mÃ¼ssten daher bei der Anpassung der BezÃ¼ge berÃ¼cksichtigt werden. AuÃŸerdem verweist der Entwurf auf "historische gesamtstaatliche Herausforderungen", vor denen das Land stehe. Daher sei Ã¼ber die Umsetzung der Rechtsprechung hinaus eine umfassendere Reform der Besoldungsstruktur erforderlich.

"Eine multiple Bedrohungslage der Sicherheit Deutschlands" verlange sowohl verstÃ¤rkten Schutz gegen Angriffe von auÃŸen als auch eine StÃ¤rkung der inneren Sicherheit, heiÃŸt es in dem Entwurf zur BegrÃ¼ndung. Die HandlungsfÃ¤higkeit des Staates mÃ¼sse weiterhin jederzeit gesichert sein. "Die BewÃ¤ltigung dieser Herausforderungen erfordert, dass die staatlichen Strukturen kontinuierlich weiter modernisiert werden."

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