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Gegenseitige Angriffe zwischen Israel und Hisbollah gehen weiter

  • AFP - 15. April 2026, 10:31 Uhr
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SanitÃ¤ter nach israelischem Angriff im SÃ¼den des Libanon
Bild: AFP

Nach den ersten direkten GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon seit Jahrzehnten gehen die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz weiter.

Nach den ersten direkten GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon seit Jahrzehnten gehen die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz weiter. Die Hisbollah feuerte nach Angaben der israelischen Armee am Mittwochmorgen dutzende Raketen auf den Norden Israels ab. Israel beschoss laut der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zwei Fahrzeuge sÃ¼dlich von Beirut. Auch weitere Ziele im Libanon wurden laut NNA angegriffen.

Erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten hatten Vertreter Israels und des Libanon am Dienstag in Washington direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Das Treffen endete ohne konkrete Ergebnisse. Nach Angaben der US-Regierung ist jedoch eine Fortsetzung geplant. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat die pro-iranische Hisbollah ihre Angriffe auf Israel wieder verstÃ¤rkt. Israel flog daraufhin massive Luftangriffe auf Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.

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