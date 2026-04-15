Nach den ersten direkten GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon seit Jahrzehnten gehen die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz weiter. Die Hisbollah feuerte nach Angaben der israelischen Armee am Mittwochmorgen dutzende Raketen auf den Norden Israels ab. Israel beschoss laut der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zwei Fahrzeuge sÃ¼dlich von Beirut. Auch weitere Ziele im Libanon wurden laut NNA angegriffen.
Erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten hatten Vertreter Israels und des Libanon am Dienstag in Washington direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Das Treffen endete ohne konkrete Ergebnisse. Nach Angaben der US-Regierung ist jedoch eine Fortsetzung geplant. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat die pro-iranische Hisbollah ihre Angriffe auf Israel wieder verstÃ¤rkt. Israel flog daraufhin massive Luftangriffe auf Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.
Brennpunkte
Gegenseitige Angriffe zwischen Israel und Hisbollah gehen weiter
- AFP - 15. April 2026, 10:31 Uhr
Nach den ersten direkten GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon seit Jahrzehnten gehen die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz weiter.
Nach den ersten direkten GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon seit Jahrzehnten gehen die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz weiter. Die Hisbollah feuerte nach Angaben der israelischen Armee am Mittwochmorgen dutzende Raketen auf den Norden Israels ab. Israel beschoss laut der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zwei Fahrzeuge sÃ¼dlich von Beirut. Auch weitere Ziele im Libanon wurden laut NNA angegriffen.
Weitere Meldungen
Mehr als einen Monat nach dem Fund einer toten 94-jÃ¤hrigen Frau in einem Brunnen auf ihrem GrundstÃ¼ck im nordrhein-westfÃ¤lischen HÃ¶fen ist ihr Sohn festgenommen worden. DerMehr
Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der FleischwirtschaftMehr
In Baden-WÃ¼rttemberg haben Zollbeamte eine illegale Cannabisplantage und mehrere Waffen in einer Wohnung entdeckt. Vorgefunden wurden rund 700 Pflanzen in unterschiedlichenMehr
Top Meldungen
Das Verbot von Leiharbeit und Fremdpersonal in der Fleischindustrie bleibt bestehen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies nach Angaben vom Mittwoch dieMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Eine Woche nach dem Beginn der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die Spritpreise in Deutschland erstmals seit dem Start des Konflikts spÃ¼rbarMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã–konomen Markus Brunnermeier und Stefan Kolev haben eine umfassende Strategie zur Modernisierung des Wirtschaftsstandorts DeutschlandMehr