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Baden-WÃ¼rttemberg: Zollbeamte entdecken Cannabisplantage und Waffen in Wohnung

  • AFP - 15. April 2026, 10:42 Uhr
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Cannabispflanzen
Bild: AFP

In Baden-WÃ¼rttemberg haben Zollbeamte eine illegale Cannabisplantage und mehrere Waffen in einer Wohnung entdeckt. Vorgefunden wurden rund 700 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sowie 30 Kilogramm bereits abgepacktes Marihuana.

In Baden-WÃ¼rttemberg haben Zollbeamte eine illegale Cannabisplantage und mehrere Waffen in einer Wohnung entdeckt. Vorgefunden wurden rund 700 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sowie 30 Kilogramm bereits abgepacktes Marihuana, wie das Zollfahndungsamt Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Die Wohnung im Landkreis Ludwigsburg wurde bereits Anfang April durchsucht.

Dabei wurden auch Luftdruckwaffen, Wurfsterne, Messer und eine Machete entdeckt. Sie wurden ebenso wie die Pflanzen, die abgepackten Drogen sowie umfangreiches Verpackungsmaterial beschlagnahmt. Der 44-jÃ¤hrige Bewohner wurde festgenommen.

In der Wohnung seines mutmaÃŸlichen 48-jÃ¤hrigen Komplizen entdeckten die Beamten 15.000 Euro Bargeld, das mutmaÃŸlich aus DrogengeschÃ¤ften stammte. Auch er wurde festgenommen und wie der 44-jÃ¤hrige einem Haftrichter vorgefÃ¼hrt. Dieser ordnete fÃ¼r beide Untersuchungshaft an.

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