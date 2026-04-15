Wirtschaft

Ifo: Iran-Krieg erhÃ¶ht Unsicherheit deutscher Unternehmen

  • dts - 15. April 2026, 07:49 Uhr
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Tanklager (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unsicherheit unter den Unternehmen in Deutschland hat in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Im MÃ¤rz fiel es 78,6 Prozent der Firmen schwer oder eher schwer, ihre zukÃ¼nftige GeschÃ¤ftsentwicklung einzuschÃ¤tzen, wie aus der aktuellen Ifo-Konjunkturumfrage hervorgeht. Im Februar waren es noch 75,4 Prozent.

Damit erreicht der Indikator fÃ¼r wirtschaftliche Unsicherheit den hÃ¶chsten Wert seit Februar 2024. "Der Krieg im Iran hat die Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft spÃ¼rbar erhÃ¶ht", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "FÃ¼r viele Unternehmen sind die Folgen fÃ¼r das eigene GeschÃ¤ft derzeit schwer kalkulierbar."

Besonders ausgeprÃ¤gt ist die Unsicherheit in der Industrie. Dort liegt der Anteil der betroffenen Unternehmen bei 87,7 Prozent. Seit Oktober 2021 liegt dieser Wert durchgehend Ã¼ber 80 Prozent und spiegelt auch die anhaltenden strukturellen Herausforderungen der Branche wider. In energieintensiven Industrien ist die Unsicherheit besonders hoch: In der Chemiebranche liegt sie bei rund 95 Prozent, bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren bei 93,9 Prozent.

Im Dienstleistungssektor nahm die Unsicherheit deutlich zu. Der Anteil stieg von 66,6 Prozent auf 72,0 Prozent. Besonders stark waren Transport und Logistik betroffen. Hier meldeten 88,1 Prozent der Unternehmen Planungsschwierigkeiten, nach 82,7 Prozent im Februar. Im Handel verharrt die Unsicherheit auf einem hohen Niveau (84,4 Prozent nach 84,1 Prozent). Im Baugewerbe liegt sie bei 73,4 Prozent, nach 71,9 Prozent im Vormonat. "Die Unternehmen sehen sich derzeit einer Vielzahl von Risiken gegenÃ¼ber - von steigenden Energiepreisen bis hin zu mÃ¶glichen StÃ¶rungen in den Lieferketten", sagte Wohlrabe. "Je lÃ¤nger die Unsicherheit anhÃ¤lt, desto mehr geraten Investitionen und Wachstum unter Druck."

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