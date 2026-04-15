Brennpunkte

Trump: Iran-Krieg ist "fast vorÃ¼ber"

  • AFP - 15. April 2026, 09:10 Uhr
Bild vergrößern: Trump: Iran-Krieg ist fast vorÃ¼ber
US-PrÃ¤sident Trump
Bild: AFP

Der Iran-Krieg nÃ¤hert sich nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump seinem Ende: Der Krieg sei 'fast vorÃ¼ber', sagte Trump dem Sender Fox Business.

Der Iran-Krieg nÃ¤hert sich nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump seinem Ende. Der Krieg sei "fast vorÃ¼ber", sagte Trump dem Sender Fox Business laut am Dienstag (Ortszeit) vorab verÃ¶ffentlichten InterviewauszÃ¼gen. Die iranische FÃ¼hrung wolle in Verhandlungen mit der US-Regierung "wirklich eine Einigung erreichen".

Zuvor hatte Trump eine mÃ¶gliche neue GesprÃ¤chsrunde mit dem Iran angedeutet. "In den kommenden zwei Tagen" kÃ¶nne mit Blick auf die Iran-Verhandlungen "etwas passieren", sagte er einem Reporter der "New York Post".

Delegationen der USA und des Iran hatten am Samstag in Islamabad unter pakistanischer Vermittlung Ã¼ber eine FriedenslÃ¶sung beraten. US-VizeprÃ¤sident JD Vance erklÃ¤rte die GesprÃ¤che nach einem 21-stÃ¼ndigen Verhandlungsmarathon fÃ¼r gescheitert. Als entscheidenden Streitpunkt nannte er das iranische Atomprogramm.Â 

US-Medienberichten zufolge fordern die USA eine 20-jÃ¤hrige Pause der iranischen Urananreicherung, wÃ¤hrend Teheran vorschlÃ¤gt, seine nuklearen AktivitÃ¤ten fÃ¼r fÃ¼nf Jahre auszusetzen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Angeblicher sexueller Ãœbergriff: Australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry
    Angeblicher sexueller Ãœbergriff: Australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry

    Nach VorwÃ¼rfen der Schauspielerin Ruby Rose ermitteln die australischen BehÃ¶rden gegen US-Popstar Katy Perry wegen eines angeblichen sexuellen Ãœbergriffs. Es gehe um einen

    Mehr
    Wadephul erwartet bei Konferenz in Berlin mehr als eine Milliarde Dollar fÃ¼r den Sudan
    Wadephul erwartet bei Konferenz in Berlin mehr als eine Milliarde Dollar fÃ¼r den Sudan

    BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) geht davon aus, dass bei der internationalen Sudan-Konferenz am Mittwoch mehr als eine Milliarde US-Dollar (umgerechnet 850 Millionen

    Mehr
    IAEA-Chef: Nordkoreas FÃ¤higkeiten zum Bau von Atomwaffen
    IAEA-Chef: Nordkoreas FÃ¤higkeiten zum Bau von Atomwaffen "sehr deutlich gestiegen"

    Nordkorea hat seine FÃ¤higkeiten zum Bau von Atomwaffen nach EinschÃ¤tzung der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde IAEA "sehr deutlich gesteigert". Bei ihren regelmÃ¤ÃŸigen

    Mehr
    Parlament im US-Bundesstaat Maine beschlieÃŸt Moratorium fÃ¼r Bau von Rechenzentren
    Parlament im US-Bundesstaat Maine beschlieÃŸt Moratorium fÃ¼r Bau von Rechenzentren
    Chipknappheit durch KI bremst stÃ¤rkere weltweite Internetverbreitung aus
    Chipknappheit durch KI bremst stÃ¤rkere weltweite Internetverbreitung aus
    Haushaltsausschuss entscheidet Ã¼ber Rheinmetall-Kampfdrohnen fÃ¼r die Bundeswehr
    Haushaltsausschuss entscheidet Ã¼ber Rheinmetall-Kampfdrohnen fÃ¼r die Bundeswehr
    Bundeskabinett berÃ¤t Ã¼ber Entlastung fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen
    Bundeskabinett berÃ¤t Ã¼ber Entlastung fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen
    Ã–konomen legen Zehn-Punkte-Plan fÃ¼r Reformen vor
    Ã–konomen legen Zehn-Punkte-Plan fÃ¼r Reformen vor
    Schwesig: Senkung von MineralÃ¶lsteuer muss
    Schwesig: Senkung von MineralÃ¶lsteuer muss "so schnell wie mÃ¶glich" kommen
    Landkreistag warnt vor Milliardenkosten durch EntlastungsprÃ¤mie
    Landkreistag warnt vor Milliardenkosten durch EntlastungsprÃ¤mie
    Unternehmensgruppen gewinnen in Landwirtschaft weiter an Bedeutung
    Unternehmensgruppen gewinnen in Landwirtschaft weiter an Bedeutung
    Ifo: Iran-Krieg erhÃ¶ht Unsicherheit deutscher Unternehmen
    Ifo: Iran-Krieg erhÃ¶ht Unsicherheit deutscher Unternehmen
    E-MobilitÃ¤t: Deutsche Hersteller bauen Marktstellung in Europa aus
    E-MobilitÃ¤t: Deutsche Hersteller bauen Marktstellung in Europa aus

    Top Meldungen

    IG Metall will EntlastungsprÃ¤mie nicht mit Entgelten verrechnen
    IG Metall will EntlastungsprÃ¤mie nicht mit Entgelten verrechnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die IG Metall lehnt es ab, in bevorstehenden Tarifrunden die von der Koalition geplante EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1.000 Euro mit

    Mehr
    ZweitÃ¤giger Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals gestartet
    ZweitÃ¤giger Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals gestartet

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Unmittelbar nach dem Ende des zweitÃ¤gigen Pilotenstreiks ist bei der Lufthansa ein zweitÃ¤giger Streik des Kabinenpersonals

    Mehr
    DGB ruft Merz zu Benzingipfel mit Ã–lkonzernen auf
    DGB ruft Merz zu Benzingipfel mit Ã–lkonzernen auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befÃ¼rchtet, dass die MineralÃ¶lkonzerne die geplante Energiesteuersenkung nicht komplett an die Verbraucher

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts