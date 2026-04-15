Der Iran-Krieg nÃ¤hert sich nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump seinem Ende. Der Krieg sei "fast vorÃ¼ber", sagte Trump dem Sender Fox Business laut am Dienstag (Ortszeit) vorab verÃ¶ffentlichten InterviewauszÃ¼gen. Die iranische FÃ¼hrung wolle in Verhandlungen mit der US-Regierung "wirklich eine Einigung erreichen".
Zuvor hatte Trump eine mÃ¶gliche neue GesprÃ¤chsrunde mit dem Iran angedeutet. "In den kommenden zwei Tagen" kÃ¶nne mit Blick auf die Iran-Verhandlungen "etwas passieren", sagte er einem Reporter der "New York Post".
Delegationen der USA und des Iran hatten am Samstag in Islamabad unter pakistanischer Vermittlung Ã¼ber eine FriedenslÃ¶sung beraten. US-VizeprÃ¤sident JD Vance erklÃ¤rte die GesprÃ¤che nach einem 21-stÃ¼ndigen Verhandlungsmarathon fÃ¼r gescheitert. Als entscheidenden Streitpunkt nannte er das iranische Atomprogramm.Â
US-Medienberichten zufolge fordern die USA eine 20-jÃ¤hrige Pause der iranischen Urananreicherung, wÃ¤hrend Teheran vorschlÃ¤gt, seine nuklearen AktivitÃ¤ten fÃ¼r fÃ¼nf Jahre auszusetzen.
Brennpunkte
Trump: Iran-Krieg ist "fast vorÃ¼ber"
- AFP - 15. April 2026, 09:10 Uhr
Der Iran-Krieg nÃ¤hert sich nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump seinem Ende: Der Krieg sei 'fast vorÃ¼ber', sagte Trump dem Sender Fox Business.
Der Iran-Krieg nÃ¤hert sich nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump seinem Ende. Der Krieg sei "fast vorÃ¼ber", sagte Trump dem Sender Fox Business laut am Dienstag (Ortszeit) vorab verÃ¶ffentlichten InterviewauszÃ¼gen. Die iranische FÃ¼hrung wolle in Verhandlungen mit der US-Regierung "wirklich eine Einigung erreichen".
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