Politik

Schwesig: Senkung von MineralÃ¶lsteuer muss "so schnell wie mÃ¶glich" kommen

  • AFP - 15. April 2026, 09:03 Uhr
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Schwesig in Berlin
Bild: AFP

Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Schwesig hat die geplante Senkung der MineralÃ¶lsteuer begrÃ¼ÃŸt und der Bundesregierung zugleich zu langsames Handeln vorgeworfen. 'Es ist wichtig, dass jetzt die Absenkung so schnell wie mÃ¶glich kommt.'

Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die geplante vorÃ¼bergehende Senkung der MineralÃ¶lsteuer begrÃ¼ÃŸt und der Bundesregierung zugleich zu langsames Handeln vorgeworfen. "Es ist wichtig, dass jetzt die Absenkung so schnell wie mÃ¶glich kommt", sagte sie am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". DieÂ LÃ¤nder hÃ¤tten dies schon vor einigen Wochen gefordert, die Bundesregierung sei "spÃ¤t dran".

Besonders Pendler mit kleinen Einkommen, Rentner sowie Branchen wie Handwerk und Speditionen stÃ¼nden unter erheblichem Kostendruck, betonte Schwesig. "Die Stimmung in der Wirtschaft ist enorm schlecht, weil die Bundesregierung eben sehr spÃ¤t handelt."

Zugleich forderte die SPD-Politikerin weitere Schritte, etwa gezielte Entlastungen fÃ¼r kleine und mittlere Unternehmen.Â FÃ¼r diese Unternehmen brauche es "ein starkes Zeichen".

Schwesig Ã¤uÃŸerte zudem Zweifel an dem Vorhaben, Arbeitgebern die MÃ¶glichkeit zu geben, BeschÃ¤ftigten eine steuerfreie EntlastungsprÃ¤mie von 1000 Euro zu zahlen. Viele Unternehmen stÃ¼nden wegen hoher Kraftstoffpreise stark unter Druck: "Wie sollen die das machen?", fragte die MinisterprÃ¤sidentin. Stattdessen brauche es "eine Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen Ã¼ber die Einkommensteuer".

Die schwarz-rote Koalition hat angesichts der hohen Spritpreise durch den Iran-Konflikt am Wochenende Ã¼ber weitere Entlastungen beraten und ihre Einigungen am Montag vorgestellt. So beschlossen CDU, CSU und SPD, dass Arbeitgeber ihren BeschÃ¤ftigten 2026 eine steuerfreie EntlastungsprÃ¤mie von 1000 Euro zahlen kÃ¶nnen. Zudem soll die MineralÃ¶lsteuer fÃ¼r Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent gesenkt werden.

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