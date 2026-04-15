E-MobilitÃ¤t: Deutsche Hersteller bauen Marktstellung in Europa aus

E-Auto-Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Autokonzerne haben ihre Marktstellung bei E-MobilitÃ¤t in Europa im vergangenen Jahr ausgebaut. Das zeigen Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Ã¼ber die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten. Danach kam 2025 jedes zweite in der EU neu zugelassene batterieelektrische Auto von einem Hersteller aus Deutschland. Der Marktanteil der hiesigen Autoindustrie hat sich seit 2016 damit mehr als verdoppelt. Bei Plug-in-Hybriden lag ihr Marktanteil 2025 bei 58,6 Prozent.



ZÃ¤hlt man rein batterieelektrische und hybride Fahrzeuge zusammen, stehen die deutschen Marken in diesem Segment in vielen LÃ¤ndern sogar besser da als mit klassischen Verbrenner-Motoren: In den Niederlanden, Italien und Frankreich lag ihr Marktanteil 2025 bei E-Autos und Hybriden deutlich hÃ¶her als bei allen Fahrzeugen insgesamt. In mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern konnten die Hersteller ihre Position zuletzt merklich ausbauen. In Japan war der Marktanteil der deutschen Autokonzerne bei teilweise oder ganz elektrisch angetriebenen Fahrzeugen zuletzt mehr als dreimal so hoch wie im gesamten Markt (17,5 Prozent ggÃ¼. 4,5 Prozent), auch in den USA (13,3 Prozent ggÃ¼. 8,1 Prozent) und SÃ¼dkorea (13,9 Prozent ggÃ¼. 12,0 Prozent) ist ihre Position in diesem Segment besser als im Markt insgesamt.



Ein groÃŸes Problem fÃ¼r die Branche bleibt der Absatz in China. Die ohnehin kleinen Marktanteile deutscher Autohersteller bei E-Autos und Hybrid-Fahrzeugen in der Volksrepublik waren von 2024 auf 2025 noch einmal deutlich gesunken. Bei Plug-in-Hybriden konnten deutsche Hersteller zuletzt nur noch 0,5 Prozent Marktanteil verbuchen, bei rein batterieelektrischen Fahrzeugen waren es noch 2,5 Prozent.



VDA-PrÃ¤sidentin Hildegard MÃ¼ller plÃ¤diert vor diesem Hintergrund dafÃ¼r, die Situation der Branche differenziert zu betrachten. "Zu oft verfallen Debatte und Argumente in SchwarzweiÃŸ-Schemata", sagte MÃ¼ller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Fakt sei: Die Autoindustrie restrukturiere sich, setze mit KreativitÃ¤t und Investitionen auf den Weg zur klimaneutralen MobilitÃ¤t der Zukunft. "Unsere Hersteller haben bei der E-MobilitÃ¤t in vielen MÃ¤rkten einen hÃ¶heren Anteil als am Gesamtmarkt", so MÃ¼ller.



Gleichzeitig appellierte sie mit Nachdruck an die Politik, Deutschland als Produktionsstandort wieder attraktiver zu machen. "Wenn es um die WettbewerbsfÃ¤higkeit unseres Standorts geht, helfen weder SchÃ¶nreden- noch Schwarzmalerei-Kategorien", so die VDA-PrÃ¤sidentin. FÃ¼r die notwendigen Entscheidungen helfe der Blick auf Zahlen, Daten und Fakten: "In allen Rankings, die sich beispielsweise mit Steuerbelastung, BÃ¼rokratieaufwand oder auch Arbeitskosten beschÃ¤ftigen, wurde Deutschland zuletzt durchgereicht. Wir haben eine massive Standortkrise, die die komplette deutsche Industrie betrifft."



Der Glaube, Politik kÃ¶nne wirtschaftliche Entscheidungen besser treffen oder technologische Entwicklungen besser einschÃ¤tzen als Unternehmen, die dies seit Jahrzehnten erfolgreich tun, sei "gescheitert", sagte sie weiter. Jetzt gelte es, die Kurskorrektur entschlossen und umfassend einzuleiten.

