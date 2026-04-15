ZweitÃ¤giger Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals gestartet

Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Unmittelbar nach dem Ende des zweitÃ¤gigen Pilotenstreiks ist bei der Lufthansa ein zweitÃ¤giger Streik des Kabinenpersonals angelaufen. Nach Angaben der Flugbegleitergewerkschaft Ufo sollen die Arbeitsniederlegungen bis Donnerstag um 23:59 Uhr andauern. Betroffen sind alle AbflÃ¼ge der Deutschen Lufthansa AG von den FlughÃ¤fen Frankfurt und MÃ¼nchen und alle AbflÃ¼ge der Lufthansa-Tochter Cityline von Frankfurt und MÃ¼nchen sowie Berlin, Bremen, DÃ¼sseldorf, Hamburg, Hannover, KÃ¶ln und Stuttgart.



Hintergrund des Streiks ist die festgefahrene Tarifauseinandersetzung um einen neuen Manteltarifvertrag. Die Gewerkschaft sieht keine ausreichende Bewegung auf der Arbeitgeberseite. Ein zentraler Bestandteil der ArbeitskampfmaÃŸnahmen ist eine Kundgebung in Frankfurt am Mittwoch im Umfeld der Feierlichkeiten zum 100-jÃ¤hrigen Bestehen der Lufthansa.



Am Donnerstag und Freitag wollen auÃŸerdem die Lufthansa-Piloten erneut streiken, wie die Vereinigung Cockpit ankÃ¼ndigte. Betroffen sind demnach die Deutsche Lufthansa und die verbundenen Unternehmen Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings, wobei Eurowings nur am Donnerstag bestreikt wird. FlÃ¼ge in den Nahen Osten sind vom Streik ausgenommen.

