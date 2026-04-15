Wirtschaft

ZweitÃ¤giger Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals gestartet

  • dts - 15. April 2026, 06:49 Uhr
Bild vergrößern: ZweitÃ¤giger Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals gestartet
Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Unmittelbar nach dem Ende des zweitÃ¤gigen Pilotenstreiks ist bei der Lufthansa ein zweitÃ¤giger Streik des Kabinenpersonals angelaufen. Nach Angaben der Flugbegleitergewerkschaft Ufo sollen die Arbeitsniederlegungen bis Donnerstag um 23:59 Uhr andauern. Betroffen sind alle AbflÃ¼ge der Deutschen Lufthansa AG von den FlughÃ¤fen Frankfurt und MÃ¼nchen und alle AbflÃ¼ge der Lufthansa-Tochter Cityline von Frankfurt und MÃ¼nchen sowie Berlin, Bremen, DÃ¼sseldorf, Hamburg, Hannover, KÃ¶ln und Stuttgart.

Hintergrund des Streiks ist die festgefahrene Tarifauseinandersetzung um einen neuen Manteltarifvertrag. Die Gewerkschaft sieht keine ausreichende Bewegung auf der Arbeitgeberseite. Ein zentraler Bestandteil der ArbeitskampfmaÃŸnahmen ist eine Kundgebung in Frankfurt am Mittwoch im Umfeld der Feierlichkeiten zum 100-jÃ¤hrigen Bestehen der Lufthansa.

Am Donnerstag und Freitag wollen auÃŸerdem die Lufthansa-Piloten erneut streiken, wie die Vereinigung Cockpit ankÃ¼ndigte. Betroffen sind demnach die Deutsche Lufthansa und die verbundenen Unternehmen Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings, wobei Eurowings nur am Donnerstag bestreikt wird. FlÃ¼ge in den Nahen Osten sind vom Streik ausgenommen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ifo: Iran-Krieg erhÃ¶ht Unsicherheit deutscher Unternehmen
    Ifo: Iran-Krieg erhÃ¶ht Unsicherheit deutscher Unternehmen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unsicherheit unter den Unternehmen in Deutschland hat in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Im MÃ¤rz fiel es 78,6 Prozent der

    Mehr
    E-MobilitÃ¤t: Deutsche Hersteller bauen Marktstellung in Europa aus
    E-MobilitÃ¤t: Deutsche Hersteller bauen Marktstellung in Europa aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Autokonzerne haben ihre Marktstellung bei E-MobilitÃ¤t in Europa im vergangenen Jahr ausgebaut. Das zeigen Daten des Verbands der

    Mehr
    IG Metall will EntlastungsprÃ¤mie nicht mit Entgelten verrechnen
    IG Metall will EntlastungsprÃ¤mie nicht mit Entgelten verrechnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die IG Metall lehnt es ab, in bevorstehenden Tarifrunden die von der Koalition geplante EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1.000 Euro mit

    Mehr
    Haushaltsausschuss entscheidet Ã¼ber Rheinmetall-Kampfdrohnen fÃ¼r die Bundeswehr
    Haushaltsausschuss entscheidet Ã¼ber Rheinmetall-Kampfdrohnen fÃ¼r die Bundeswehr
    Bundeskabinett berÃ¤t Ã¼ber Entlastung fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen
    Bundeskabinett berÃ¤t Ã¼ber Entlastung fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen
    Vereinigung Cockpit will Lufthansa Donnerstag und Freitag bestreiken
    Vereinigung Cockpit will Lufthansa Donnerstag und Freitag bestreiken
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    EU-Erweiterungskommissarin: Orbans Niederlage ist Schub fÃ¼r EU-Beitritt der Ukraine
    EU-Erweiterungskommissarin: Orbans Niederlage ist Schub fÃ¼r EU-Beitritt der Ukraine
    DGB ruft Merz zu Benzingipfel mit Ã–lkonzernen auf
    DGB ruft Merz zu Benzingipfel mit Ã–lkonzernen auf
    EntlastungsprÃ¤mie: Deutscher Landkreistag warnt vor zusÃ¤tzlicher Last fÃ¼r Landkreise
    EntlastungsprÃ¤mie: Deutscher Landkreistag warnt vor zusÃ¤tzlicher Last fÃ¼r Landkreise
    Staatsmedien: Xi trifft russischen AuÃŸenminister Lawrow in Peking
    Staatsmedien: Xi trifft russischen AuÃŸenminister Lawrow in Peking
    Sozialverband kritisiert drastische EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung
    Sozialverband kritisiert drastische EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung
    ZweitÃ¤giger Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa hat begonnen

    Top Meldungen

    Bundesverfassungsgericht entscheidet Ã¼ber schÃ¤rfere Vorgaben fÃ¼r Fleischindustrie
    Bundesverfassungsgericht entscheidet Ã¼ber schÃ¤rfere Vorgaben fÃ¼r Fleischindustrie

    Das Bundesverfassungsgericht verÃ¶ffentlicht am Mittwoch (09.30 Uhr) eine Entscheidung Ã¼ber Arbeitnehmerrechte in der Fleischindustrie. Ein Zerlegungsbetrieb wandte sich mit

    Mehr
    Studie: MehrwertsteuererhÃ¶hungen treffen Geringverdiener stÃ¤rker
    Studie: MehrwertsteuererhÃ¶hungen treffen Geringverdiener stÃ¤rker

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer wÃ¼rde laut einer Studie der gewerkschaftsnahen BÃ¶ckler-Stiftung Geringverdiener prozentual stÃ¤rker belasten

    Mehr
    Union und SPD streiten Ã¼ber Mieterschutz bei Heizungsgesetz-Reform
    Union und SPD streiten Ã¼ber Mieterschutz bei Heizungsgesetz-Reform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die ursprÃ¼nglich fÃ¼r diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des GebÃ¤udemodernisierungsgesetzes (GMG) durch das Bundeskabinett verzÃ¶gert sich

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts