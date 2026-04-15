Wirtschaft

IG Metall will EntlastungsprÃ¤mie nicht mit Entgelten verrechnen

  • dts - 15. April 2026, 07:00 Uhr
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Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die IG Metall lehnt es ab, in bevorstehenden Tarifrunden die von der Koalition geplante EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1.000 Euro mit dauerhaften Lohnsteigerungen zu verrechnen.

Gewerkschaftschefin Christiane Benner sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die PrÃ¤mie solle ein kurzfristiges Mittel gegen die akuten Belastungen der BeschÃ¤ftigten sein. Die Arbeitgeber sollten sie schnell und unmittelbar auszahlen. "Mittel- und langfristig braucht es aber dauerhaft hÃ¶here Entgelte. Eine MieterhÃ¶hung oder hÃ¶here Preise im Supermarkt sind auch kein einmaliges PhÃ¤nomen, sondern belasten die Menschen in ihrem Alltag auf lange Sicht", so Benner. "Dauerhaft mehr Geld fÃ¼r unsere Mitglieder ist Teil unseres Jobs als Gewerkschaft und wir werden uns in anstehenden Tarifrunden dafÃ¼r einsetzen."

Vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Energiepreise hatten die Spitzen der schwarz-roten Koalition am Montag ihre PlÃ¤ne zur Entlastung der Verbraucher prÃ¤sentiert. Neben einer vorÃ¼bergehenden Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel sollen Arbeitgeber die MÃ¶glichkeit erhalten, ihren BeschÃ¤ftigten im laufenden Jahr eine steuer- und abgabenfreie PrÃ¤mie zu zahlen.

Die IG Metall bereitet sich gerade auf die nÃ¤chste Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie mit knapp vier Millionen BeschÃ¤ftigten vor. In Deutschlands wichtigster Industriebranche beginnt die heiÃŸe Phase im Herbst. Weitere Tarifrunden stehen fÃ¼r die Gewerkschaft in der Eisen- und Stahlindustrie, im Handwerk und bei Volkswagen an.

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