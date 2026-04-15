Wadephul erwartet bei Konferenz in Berlin mehr als eine Milliarde Dollar fÃ¼r den Sudan

Wadephul ist Gastgeber fÃ¼r Sudan-Konferenz

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) geht davon aus, dass bei der Sudan-Konferenz am Mittwoch im AuswÃ¤rtigen Amt mehr als eine Milliarde US-Dollar an Hilfen fÃ¼r die notleidende BevÃ¶lkerung in dem afrikanischen Land zusammenkommt.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) geht davon aus, dass bei der internationalen Sudan-Konferenz am Mittwoch mehr als eine Milliarde US-Dollar (umgerechnet 850 Millionen Euro) an Hilfen fÃ¼r die notleidende BevÃ¶lkerung in dem afrikanischen Land zusammenkommen. "Es treffen jetzt immer noch Zusagen ein", sagte Wadephul am Morgen im Deutschlandfunk. "Wir wollen mehr erreichen als bei der letzten Konferenz in London - das war eine Milliarde Dollar".



Drei Jahre nach Beginn des BÃ¼rgerkrieges im Sudan richtet Deutschland am Mittwoch gemeinsam mit anderen LÃ¤ndern die dritte internationale Sudan-Konferenz aus. Ziel ist es unter anderem, die Friedensverhandlungen wiederzubeleben und Hilfen fÃ¼r die BevÃ¶lkerung zu mobilisieren. In dem drittgrÃ¶ÃŸten Land Afrikas liefern sich die Armee von MilitÃ¤rherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines frÃ¼heren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit drei Jahren einen erbitterten Machtkampf.



Dass es in Berlin zu einem Friedensschluss kommt, glaubt Wadephul nach eigenen Worten nicht. "Das ist nicht die LÃ¶sung, ad hoc, dass man sagt, wir machen eine Konferenz und dann ist der Konflikt beendet", fÃ¼hrte der Minister aus. Dennoch kÃ¶nnten die Verhandlungen einen Beitrag dazu leisten, "dass diese Katastrophe kontinuierlich von der Weltgemeinschaft wahrgenommen wird".Â



Auf die zuletzt stark zusammengestrichene deutsche Entwicklungshilfe angesprochen sagte Wadephul, er fÃ¼hre derzeit Verhandlungen mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Dies sei nicht nur "eine moralisch-ethische Verpflichtung", sondern kÃ¶nne auch Fluchtbewegungen vermeiden.