IAEA-Chef: Nordkoreas FÃ¤higkeiten zum Bau von Atomwaffen "sehr deutlich gestiegen"

IAEA-Chef Rafael Grossi in Seoul

Nordkorea hat seine FÃ¤higkeiten zum Bau von Atomwaffen nach EinschÃ¤tzung der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde IAEA 'sehr deutlich gesteigert'. Dies sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch bei einem Besuch in Seoul.

Nordkorea hat seine FÃ¤higkeiten zum Bau von Atomwaffen nach EinschÃ¤tzung der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde IAEA "sehr deutlich gesteigert". Bei ihren regelmÃ¤ÃŸigen EinschÃ¤tzungen habe seine Organisation eine "rasche Zunahme der AktivitÃ¤ten" am Atomreaktor Yongyon festgestellt, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch bei einem Besuch in Seoul. Dies deute auf eine "sehr deutliche Steigerung" der FÃ¤higkeiten zur Produktion von Atomwaffen hin.



Nordkorea verfÃ¼gt Experten zufolge Ã¼ber dutzende nukleare SprengkÃ¶pfe und hat in der Vergangenheit wiederholt bekrÃ¤ftigt, diese trotz internationaler Sanktionen zu behalten. 2006 fÃ¼hrte PjÃ¶ngjang seinen ersten Atomtest aus. Das international weitgehend isolierte Land argumentiert, dass es Atomwaffen zur Abschreckung gegen eine angebliche militÃ¤rische Bedrohung durch die USA und mit ihr verbÃ¼ndete Staaten wie SÃ¼dkorea benÃ¶tige.