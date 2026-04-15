Bundesverfassungsgericht entscheidet Ã¼ber schÃ¤rfere Vorgaben fÃ¼r Fleischindustrie

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht verÃ¶ffentlicht eine Entscheidung Ã¼ber Arbeitnehmerrechte in der Fleischindustrie. Ein Zerlegungsbetrieb wandte sich mit einer Beschwerde an das Gericht. Es geht um Neuregelungen, die grÃ¶ÃŸtenteils 2021 in Kraft traten.

Das Bundesverfassungsgericht verÃ¶ffentlicht am Mittwoch (09.30 Uhr) eine Entscheidung Ã¼ber Arbeitnehmerrechte in der Fleischindustrie. Ein Zerlegungsbetrieb wandte sich mit einer Beschwerde an das Karlsruher Gericht. Es geht um Neuregelungen, die grÃ¶ÃŸtenteils 2021 in Kraft traten. Damit wurde es grÃ¶ÃŸeren Firmen in der Fleischindustrie verboten, Leiharbeitende, SelbststÃ¤ndige oder vermeintlich selbststÃ¤ndige Arbeiter Ã¼ber Subunternehmen zu beschÃ¤ftigen. (Az. 1 BvR 2637/21)



Das gilt fÃ¼r die Kernbereiche Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung. Mit der Neuregelung reagierte der Gesetzgeber auf Skandale in der Fleischindustrie und Corona-Infektionen in SchlachthÃ¶fen. Das Verfassungsgericht hat sich bereits mehrmals mit den strengeren Vorgaben befasst und EilantrÃ¤ge sowie frÃ¼here Verfassungsbeschwerden zurÃ¼ckgewiesen.