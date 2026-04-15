Hubig und Wildberger stellen sich Fragen des Bundestags

Hubig (r.) und Wildberger

Im Plenum des Bundestags stehen am Mittwoch zwei Kabinettsmitglieder Rede und Antwort. Justizministerin Hubig (SPD) sowie der Minister fÃ¼r Digitalisierung, Wildberger (CDU), stellen sich in der Regierungsbefragung 100 Minuten lang den Fragen.

Im Plenum des Bundestags stehen am Mittwoch zwei Kabinettsmitglieder Rede und Antwort. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sowie der Minister fÃ¼r Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger (CDU), stellen sich in der Regierungsbefragung 100 Minuten lang den Fragen der Abgeordneten (ab 14.00 Uhr). Eines von Hubigs zentralen Projekten ist derzeit ein Gesetz zum digitalen Gewaltschutz, das noch vom Bundestag verabschiedet werden muss. Minister Wildberger bereitet nach eigenen Angaben ein neues Paket zur Entlastung von BÃ¼rokratie vor.



Danach debattiert der Bundestag in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der GrÃ¼nen Ã¼ber Entlastungen von BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rgern angesichts der hohen Energiepreise (16.25 Uhr). In erster Lesung berÃ¤t der Bundestag anschlieÃŸend Ã¼ber einen Gesetzentwurf, mit dem die Bundesregierung neue EU-Regelungen zum Ã–kodesign umsetzen will (17.30 Uhr). Hier geht es unter anderem um Energielabel, die den Energieverbrauch von Produkten kennzeichnen und Kunden bei der Kaufentscheidung unterstÃ¼tzen sollen.