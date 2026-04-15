Deutschland richtet am Mittwoch gemeinsam mit anderen Staaten die dritte internationale Sudan-Konferenz aus. Der AU-KommissionsprÃ¤sident Mahmoud Ali Youssouf nimmt als Co-Gastgeber an der Veranstaltung im AuswÃ¤rtigen Amt in Berlin teil. Â
Ziel der Konferenz ist es unter anderem, die Friedensverhandlungen im Sudan wiederzubeleben und Hilfen fÃ¼r die BevÃ¶lkerung zu mobilisieren. In dem drittgrÃ¶ÃŸten Land Afrikas liefern sich die Armee von MilitÃ¤rherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines frÃ¼heren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit drei Jahren einen erbitterten Machtkampf. In dem BÃ¼rgerkrieg sind zehntausende Menschen getÃ¶tet worden, mehr als elf Millionen Menschen wurden vertrieben. Der Konflikt hat zu einer der schwersten humanitÃ¤ren Krisen weltweit gefÃ¼hrt.
Politik
Dritte internationale Sudan-Konferenz in Berlin
- AFP - 15. April 2026, 04:03 Uhr
Deutschland richtet am Mittwoch gemeinsam mit anderen Staaten die dritte internationale Sudan-Konferenz aus. Als Co-Gastgeber der Veranstaltung im AuswÃ¤rtigen Amt wird auch der Vorsitzende der Afrikanischen Union (AU), Mahmoud Ali Youssouf, anwesend sein.
Deutschland richtet am Mittwoch gemeinsam mit anderen Staaten die dritte internationale Sudan-Konferenz aus. Der AU-KommissionsprÃ¤sident Mahmoud Ali Youssouf nimmt als Co-Gastgeber an der Veranstaltung im AuswÃ¤rtigen Amt in Berlin teil. Â
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