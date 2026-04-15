Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die geplanten starken EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung fÃ¼r Eheleute in der gesetzlichen Krankenkasse kritisiert. "Die Quasi-Abschaffung der beitragsfreien Familienversicherung ist ein vÃ¶llig falsches Zeichen", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). "Sie entlastet vor allem Menschen in den unteren Einkommen und gilt darum als ein wesentlicher Baustein des Solidarprinzips."Â
Eine Abschaffung wÃ¼rde soziale HÃ¤rten bringen und eben diese Familien besonders belasten, erklÃ¤rte Engelmeier. Eine Ausnahme fÃ¼r Kinder bis unter sieben Jahre kÃ¶nne hierbei nicht mehr als eine Abfederung darstellen.
Der Bund mÃ¼sse zuvorderst selbst seiner Schuldigkeit nachkommen und die MilliardenbeitrÃ¤ge fÃ¼r Menschen in der Grundsicherung aus Steuermitteln finanzieren. "Denn dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kann demnach nicht nur von den Beitragszahlenden der GKV allein getragen werden", sagte Engelmeier. "Hier mÃ¼ssen die Ministerien Warken und Klingbeil dringend nachverhandeln", fÃ¼gte sie mit Blick auf Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hinzu.
Um die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu stabilisieren, will Warken unter anderem die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern einschrÃ¤nken. Kinder sollen demnach mitversichert bleiben, Ehepartner nur in AusnahmefÃ¤llen.
Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hatte kÃ¼rzlich ihre ReformvorschlÃ¤ge fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung vorgestellt. Ziel ist eine Stabilisierung der KrankenkassenbeitrÃ¤ge. Die Fachleute prÃ¤sentierten 66 konkrete Empfehlungen, mit deren Umsetzung allein im kommenden Jahr 42 Milliarden Euro gespart werden kÃ¶nnte.
Politik
Sozialverband kritisiert drastische EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung
- AFP - 15. April 2026, 05:02 Uhr
Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die geplanten starken EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung fÃ¼r Eheleute in der gesetzlichen Krankenkasse kritisiert. 'Die Quasi-Abschaffung der beitragsfreien Familienversicherung ist ein vÃ¶llig falsches Zeichen', sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). 'Sie entlastet vor allem Menschen in den unteren Einkommen und gilt darum als ein wesentlicher Baustein des Solidarprinzips.'
Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die geplanten starken EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung fÃ¼r Eheleute in der gesetzlichen Krankenkasse kritisiert. "Die Quasi-Abschaffung der beitragsfreien Familienversicherung ist ein vÃ¶llig falsches Zeichen", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). "Sie entlastet vor allem Menschen in den unteren Einkommen und gilt darum als ein wesentlicher Baustein des Solidarprinzips."Â
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