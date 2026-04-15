Politik

EntlastungsprÃ¤mie: Deutscher Landkreistag warnt vor zusÃ¤tzlicher Last fÃ¼r Landkreise

  • AFP - 15. April 2026, 06:03 Uhr
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Spitzen der Koalitionsparteien
Bild: AFP

In der Debatte um die abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1000 Euro sieht der Deutsche Landkreistag Schwierigkeiten bei der Umsetzung der von der Bundesregierung am Montag prÃ¤sentierten Regelung.

In der Debatte um die abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1000 Euro sieht der Deutsche Landkreistag Schwierigkeiten bei der Umsetzung der von der Bundesregierung am Montag prÃ¤sentierten Regelung. "Der Bund hat hier eine Entlastung ins Schaufenster gestellt, die Rechnung aber ohne die Arbeitgeber gemacht", Â sagte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Deutschen Landkreistags, Kay Ruge, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben). "Diese werden nun mit entsprechenden Erwartungen ihrer Mitarbeiter konfrontiert."Â 

FÃ¼r die Landkreise als ArbeitgeberÂ bedeute dies eine zusÃ¤tzliche finanzielle Last "in Zeiten eines historischen kommunalen Gesamtdefizits von 30 Milliarden Euro", sagte Ruge. Allein bei den Landkreisen, StÃ¤dten und Gemeinden arbeiteten rund 2,6 Millionen TarifbeschÃ¤ftigte. "Es wÃ¼rden fÃ¼r die Kommunen mithin 2,6 Milliarden Euro an Zusatzkosten entstehen", sagte er. "Hinzu kommt bei einer Ãœbertragung auf die Beamten ein weiterer Milliardenbetrag." Angesichts der prekÃ¤ren Finanzsituation auf kommunaler Ebene mÃ¼sse zumindest die Frage beantwortet werden, "inwiefern der Bund zu einer Kompensation dieser Zusatzlasten bereit ist".

Der Koalitionsausschuss hatte wegen der stark gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs beschlossen, die Energiesteuer auf Benzin und Diesel fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent je Liter zu senken. Zudem erhalten Arbeitgeber die MÃ¶glichkeit, BeschÃ¤ftigten eine steuerfreie "EntlastungsprÃ¤mie" von 1000 Euro zu zahlen.

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