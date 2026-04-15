Politik

Staatsmedien: Xi trifft russischen AuÃŸenminister Lawrow in Peking

  • AFP - 15. April 2026, 05:39 Uhr
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Lawrow (l.) und Xi in Peking
Bild: AFP

Der chinesische PrÃ¤sident Xi Jinping hat den russischen AuÃŸenminister Sergej Lawrow in Peking getroffen. Lawrow besucht zwei Tage lang China, um die bilateralen Beziehungen auszubauen und Ã¼ber die Kriege im Iran und in der Ukraine zu beraten.

Der chinesische PrÃ¤sident Xi Jinping hat chinesischen Staatsmedien zufolge den russischen AuÃŸenminister Sergej Lawrow in Peking getroffen. Xi kam mit Lawrow in der GroÃŸen Halle des Volkes in der chinesischen Hauptstadt zusammen, wie der chinesische Staatssender CCTV am Mittwoch berichtete. Lawrow hÃ¤lt sich zu einem zweitÃ¤gigen Besuch in China auf, um die bilateralen Beziehungen auszubauen und Ã¼ber die Kriege im Iran und in der Ukraine zu beraten.

Lawrow kÃ¼ndigte einen Besuch des russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin in China noch in der ersten HÃ¤lfte des Jahres 2026 an, wie russische Staatsmedien berichteten. Zudem erklÃ¤rte der russische Chefdiplomat demnach, sein Land kÃ¶nne die im Zuge des Iran-Krieges entstandenen EnergieengpÃ¤sse in China ausgleichen. "Russland kann ohne jeden Zweifel das entstandene Defizit an Ressourcen ausgleichen", sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz in Peking. Das gelte fÃ¼r China und "andere LÃ¤nder, die daran interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten".

Am Vortag hatte Lawrow bereits den chinesischen AuÃŸenminister Wang Yi getroffen und dabei BemÃ¼hungen zur "EindÃ¤mmung" Russlands und Chinas kritisiert. Peking und Moskau sind enge wirtschaftliche und politische Partner. Seit der russischen Invasion der Ukraine 2022 sind die Beziehungen noch enger geworden.

AuÃŸerdem empfing Xi den GeneralsekretÃ¤r der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam, in der GroÃŸen Halle des Volkes, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Trotz konkurrierender GebietsansprÃ¼che im SÃ¼dchinesischen Meer versuchen die beiden LÃ¤nder, ihre bereits engen Wirtschaftsbeziehungen weiter zu vertiefen.

In China waren am Dienstag noch weitere Vertreter von LÃ¤ndern begrÃ¼ÃŸt worden, die vom Iran-Krieg und seinen wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen sind, darunter Lam und der PrÃ¤sident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajed Al Nahyan. Xi traf zudem Spaniens MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez.

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