ZweitÃ¤giger Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa hat begonnen

Nach dem Ende des zweitÃ¤gigen Pilotenstreiks hat bei der Lufthansa ein zweitÃ¤giger Streik des Kabinenpersonals begonnen. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden am Mittwochmorgen mehrere FlÃ¼ge annulliert.

Nach dem Ende des zweitÃ¤gigen Pilotenstreiks hat bei der Lufthansa ein zweitÃ¤giger Streik des Kabinenpersonals begonnen. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden am Mittwochmorgen mehrere FlÃ¼ge annulliert, wie auf der Website des Flughafens zu sehen war. Die Gewerkschaft UnabhÃ¤ngige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat bis Donnerstag (23.59 Uhr) erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.Â



Bestreikt werden UFO zufolge alle AbflÃ¼ge der Deutschen Lufthansa von den Drehkreuzen Frankfurt am Main und MÃ¼nchen sowie alle AbflÃ¼ge der Lufthansa-TochterÂ Cityline von Frankfurt, MÃ¼nchen, Hamburg, Bremen, Stuttgart, KÃ¶ln, DÃ¼sseldorf, Berlin und Hannover.



Grund fÃ¼r den Streik ist nach Gewerkschaftsangaben ein bislang unzureichendes Entgegenkommen der Arbeitgeberseite im Ringen um einen neuen Manteltarifvertrag. Bereits am vergangenen Freitag hatte UFO deshalb zum Streik aufgerufen. Teil der ArbeitskampfmaÃŸnahmen am Mittwoch soll der Gewerkschaft zufolge auch eine Kundgebung in Frankfurt im Umfeld der Feierlichkeiten zum 100-jÃ¤hrigen Bestehen der Lufthansa sein, zu denen auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet wird.



Am Donnerstag und Freitag wollen auÃŸerdem die Lufthansa-Pilotinnen und -Piloten die Fluggesellschaft erneut bestreiken, wie die Vereinigung Cockpit (VC) ankÃ¼ndigte. Zur BegrÃ¼ndung erklÃ¤rte VC-PrÃ¤sident Andreas Pinheiro, es gebe keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber.



Bestreiken will die VC am Donnerstag und Freitag alle AbflÃ¼ge der Lufthansa von deutschen FlughÃ¤fen und alle AbflÃ¼ge der Lufthansa-TÃ¶chterÂ Cargo und Cityline. Ausgenommen sind den Angaben zufolge lediglich FlÃ¼ge nach Aserbaidschan, Ã„gypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Lufthansa-Tochter Eurowings wird demnach nur am Donnerstag bestreikt.