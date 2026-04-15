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EU-Erweiterungskommissarin: Orbans Niederlage ist Schub fÃ¼r EU-Beitritt der Ukraine

  • AFP - 15. April 2026, 06:39 Uhr
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Marta Kos Mitte MÃ¤rz in BrÃ¼ssel
Bild: AFP

Die EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos sieht in der Wahlniederlage des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban einen 'neuen Schub' fÃ¼r einen mÃ¶glichen EU-Beitritt der Ukraine.

Die EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos sieht in der Wahlniederlage des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban einen "neuen Schub" fÃ¼r einen mÃ¶glichen EU-Beitritt der Ukraine. "Ich persÃ¶nlich erwarte, dass sich das positiv auf den Beitrittsprozess auswirken wird", sagte Kos am Dienstag (Ortszeit) am Rande der FrÃ¼hjahrstagung von Internationalem WÃ¤hrungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington. Das Ergebnis der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag bezeichnete sie als "groÃŸen Sieg fÃ¼r Europa".

Kos erklÃ¤rte auÃŸerdem, Orbans Abwahl werde die Freigabe des beschlossenen EU-Darlehens in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro fÃ¼r die Ukraine ermÃ¶glichen. Gegen dieses hatte Orban sein Veto eingelegt und damit eine Auszahlung bislang verhindert. "Mit den 90 Milliarden kÃ¶nnen wir den Finanzbedarf der Ukraine in den Jahren 2026 und 2027 decken", sagte Kos.

Die Tisza-Partei des bisherigen OppositionsfÃ¼hrers Peter Magyar hatte die Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag klar gewonnen. Magyar hat Reformen und eine bessere Zusammenarbeit mit BrÃ¼ssel angekÃ¼ndigt und hofft auf eine schnelle Auszahlung bisher blockierter EU-Gelder fÃ¼r sein Land.

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