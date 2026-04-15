Ukrainer auf deutschem Arbeitsmarkt unterdurchschnittlich bezahlt

Viele GeflÃ¼chtete aus der Ukraine haben inzwischen einen Arbeitsplatz in Deutschland gefunden - Ã¼berdurchschnittlich viele von ihnen sind aber im Niedriglohnbereich beschÃ¤ftigt. Fast die HÃ¤lfte der vollzeitbeschÃ¤ftigten Ukrainerinnen und Ukrainer (49,8 Prozent) bekamen 2025 nur ein Gehalt im Niedriglohnbereich: Dies geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor, die AFP am Mittwoch vorlag. Im Durchschnitt aller auslÃ¤ndischen BeschÃ¤ftigten lag die Quote der Niedriglohn-Beziehenden bei 30,5 Prozent, bei deutschen BeschÃ¤ftigten waren es 12,5 Prozent.
Auch jene ukrainischen VollzeitbeschÃ¤ftigten, die als Fachkraft tÃ¤tig waren, erhielten den Zahlen zufolge ein unterdurchschnittliches Gehalt. Rund 65 Prozent der ukrainischen Vollzeit-FachkrÃ¤fte bekamen demnach ein monatliches Bruttogehalt, das unter dem mittleren Gehalt von deutschen VollzeitbeschÃ¤ftigten lag, die einer HelfertÃ¤tigkeit nachgingen. Bei allen auslÃ¤ndischen FachkrÃ¤ften traf dies auf rund 43 Prozent zu, bei deutschen FachkrÃ¤ften auf 25 Prozent.Â
Den Zahlen des Ministeriums zufolge waren im Juni 2025 rund 285.500 Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Davon arbeiteten etwa 182.100 in Vollzeit und rund 103.400 in Teilzeit.Â
Der AfD-Bundestagsabgeordnete RenÃ© Springer, der die Anfrage beim Bundesarbeitsministerium gestellt hatte, wies auf MissstÃ¤nde hin: "Die BeschÃ¤ftigungsquote von Ukrainern ist zu niedrig, viele arbeiten im Niedriglohnbereich", erklÃ¤rte Springer. "Das fÃ¼hrt schon heute zu einer AbhÃ¤ngigkeit von aufstockenden Leistungen - und morgen zwangslÃ¤ufig in die Altersarmut."
Die BeschÃ¤ftigungssituation der Ukrainerinnen und Ukrainer hat auch Auswirkungen auf die Rentenversicherung. Bei ihnen lag den Zahlen zufolge das durchschnittliche Alter bei Entrichtung des ersten Rentenbeitrags bei rund 40 Jahren - und damit Ã¼ber dem entsprechenden Durchschnittsalter aller BeschÃ¤ftigten aus dem Ausland. Diese zahlen im Schnitt mit 29 Jahren erstmals in die Rentenkasse ein.Â
2024 erreichten den Zahlen zufolge etwa neun von zehn ukrainischen VollzeitbeschÃ¤ftigten in Deutschland kein Gehaltsniveau, das ihnen fÃ¼r die Zukunft eine Rente ohne Grundrentenzuschlag nach 25 Beitragsjahren garantieren wÃ¼rde.Â
Der AfD-Abgeordnete Springer warnte vor Folgen fÃ¼r die Sozialsysteme. "Wer dauerhaft wenig einzahlt und perspektivisch auf staatliche UnterstÃ¼tzung angewiesen ist, belastet unsere Sozialsysteme langfristig erheblich", erklÃ¤rte er.
Brennpunkte
Ukrainer auf deutschem Arbeitsmarkt unterdurchschnittlich bezahlt
- AFP - 15. April 2026, 13:34 Uhr
Viele GeflÃ¼chtete aus der Ukraine haben inzwischen einen Arbeitsplatz in Deutschland gefunden - Ã¼berdurchschnittlich viele von ihnen sind aber im Niedriglohnbereich beschÃ¤ftigt. Die HÃ¤lfte der vollzeitbeschÃ¤ftigten Ukrainer bekamen 2025 nur Niedriglohn.
Viele GeflÃ¼chtete aus der Ukraine haben inzwischen einen Arbeitsplatz in Deutschland gefunden - Ã¼berdurchschnittlich viele von ihnen sind aber im Niedriglohnbereich beschÃ¤ftigt. Fast die HÃ¤lfte der vollzeitbeschÃ¤ftigten Ukrainerinnen und Ukrainer (49,8 Prozent) bekamen 2025 nur ein Gehalt im Niedriglohnbereich: Dies geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor, die AFP am Mittwoch vorlag. Im Durchschnitt aller auslÃ¤ndischen BeschÃ¤ftigten lag die Quote der Niedriglohn-Beziehenden bei 30,5 Prozent, bei deutschen BeschÃ¤ftigten waren es 12,5 Prozent.
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