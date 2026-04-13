Bundesregierung kÃ¼ndigt "Energiesofortprogramm" an

Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich beim Koalitionsausschuss am Wochenende auf ein "Energiesofortprogramm" geeinigt.



Die unmittelbare Reduzierung der Spritpreise stehe aktuell im Mittelpunkt der Anstrengungen der Bundesregierung, heiÃŸt es in dem Beschlusspapier, welches am Montagmorgen verÃ¶ffentlicht wurde. Insgesamt sollen Verbraucher bei den Preisen fÃ¼r Kraftstoffe um rund 1,615 Milliarden Euro entlastet werden. DafÃ¼r soll die Energiesteuer bei Diesel und Benzin um jeweils ca. 17 Cent brutto pro Liter, begrenzt auf zwei Monate, gesenkt werden.



In diesem Zusammenhang begrÃ¼ÃŸe man die AnkÃ¼ndigung der EU-Kommission, analog zum EU-Energiekrisenbeitrag 2022, MaÃŸnahmen gegenÃ¼ber der MineralÃ¶lwirtschaft zu prÃ¼fen. Die Gegenfinanzierung der steuerlichen Entlastungen erfolge "durch kartellrechtliche oder steuerrechtlich abgesicherte MaÃŸnahmen gegenÃ¼ber den MineralÃ¶lwirtschaftsunternehmen".



DarÃ¼ber hinaus will die Koalition das Kartellrecht weiter verschÃ¤rfen. Im Zuge der geplanten GWB-Novelle werde man den Handlungsbereich des Bundeskartellamts erweitern. Es soll demnach die MÃ¶glichkeit erhalten, auch Daten auf den der Abgabe an Letztverbraucher vorgelagerten Stufen zu erheben, um missbrÃ¤uchliches Verhalten schneller festzustellen. Zur Bereitstellung der notwendigen Daten wolle man die Unternehmen der Branche verpflichten.



Langfristig will die Koalition zudem das Energieangebot ausweiten, um die AbhÃ¤ngigkeiten im Energiebereich zu reduzieren. Dazu gehÃ¶re auch die Nutzung heimischer Energiequellen, z.B. die ErschlieÃŸung "ausgewÃ¤hlter heimischer Gasvorkommen". Zudem soll der Ausbau der Erneuerbaren Energien vorangetrieben werden. Auch die Stromnetzverbindungen zu den europÃ¤ischen Nachbarn sollen ausgebaut werden.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rÃ¤umte allerdings auch ein, dass der Staat nicht alle Disruptionen der Weltpolitik auffangen kÃ¶nne. "Deswegen ist diese UnterstÃ¼tzung auf zwei Monate begrenzt." Danach werde automatisch wieder der alte Steuersatz gelten. "Das bedeutet ehrlicherweise, dass jedenfalls dann die Preise auch wieder steigen werden, und auch innerhalb dieser zwei Monate werden sich diese Preise entwickeln", so Merz.



Ãœber das "Energiesofortprogramm" hinaus sind auch weitere Entlastungen von Arbeitnehmern geplant. Arbeitgebern soll es im Jahr 2026 ermÃ¶glicht werden, eine steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie in der HÃ¶he von 1.000 Euro zu zahlen. Zur Gegenfinanzierung der steuerlichen Mindereinnahmen soll die Tabaksteuer schon im Jahr 2026 erhÃ¶ht werden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2027 will die Koalition dann eine "groÃŸe Reform" der Einkommenssteuer zur dauerhaften Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen umsetzen.



Mit Blick auf die geplante Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung hat die Koalition noch keine abschlieÃŸenden BeschlÃ¼sse gefasst, allerdings den Zeitrahmen eingegrenzt. Die Bundesregierung will demnach am 29. April einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlieÃŸen. Das Gesetzgebungsverfahren soll vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen werden.

