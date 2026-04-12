SPD-VorstoÃŸ fÃ¼r Energiewende-Gutschein

StromzÃ¤hler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Spitzentreffens der Koalition an diesem Sonntag warnt die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, vor den Folgen eines Kraftstoffmangels in Europa und fordert einen "Energiewende-Gutschein" zur Entlastung der Verbraucher.



"Wir sind inmitten eines innereuropÃ¤ischen Ãœberbietungswettbewerbs im Umgang mit steigenden Spritpreisen, der dringend gestoppt werden muss", schreibt Scheer in einem Positionspapier, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet. Bei einer physischen Knappheit von Kraftstoffen drohten "grÃ¶ÃŸte innereuropÃ¤ische Verwerfungen" warnt die Energiepolitikerin. Deutschland mÃ¼sse alles unterlassen, was ein europÃ¤isches Auseinanderdriften befÃ¶rdern kÃ¶nne.



Statt eines Tankrabatts fordert Scheer daher einen "Energiewende-Gutschein". Dieser solle unterhalb einer noch zu bestimmenden Einkommensgrenze zur VerfÃ¼gung gestellt und flexibel eingesetzt werden kÃ¶nnen. Denkbar sei etwa, den Gutschein-Wert fÃ¼r einen zinslosen KfW-Kredit zu verwenden, so Scheer. Das Darlehen kÃ¶nnte dem Kauf eines Elektroautos, der energetischen Sanierung von WohngebÃ¤uden oder der Installation von Solaranlagen oder Energiespeichern dienen.



Aber auch fÃ¼r billigere Bahn- und Bus-Tickets soll der Gutschein nach Scheers Vorstellungen genutzt werden kÃ¶nnen. Ein solcher Gutschein entsprÃ¤che sowohl dem akuten politischen Handlungsbedarf als auch den langfristig zu erreichenden Zielen, argumentiert sie.



Als zweite SofortmaÃŸnahme plÃ¤diert Scheer fÃ¼r eine Senkung der Stromsteuer von derzeit 2,05 Cent je Kilowattstunde auf den europÃ¤ischen Mindestsatz von 0,05 Cent. Dadurch wÃ¼rden Stromkunden nicht nur Geld sparen, es wÃ¼rde auch der Umstieg auf ElektromobilitÃ¤t, WÃ¤rmepumpen und Wasserstofftechnologien angereizt, schreibt sie. "Bereits der Koalitionsvertrag sieht diese MaÃŸnahme vor. Sie sollte nun fÃ¼r alle und sofort umgesetzt werden", fordert Scheer. AuÃŸerdem schlÃ¤gt sie vor, den milliardenschweren Aus- und Umbau der Stromnetze aus Steuermitteln zu finanzieren und dadurch die Netzentgelte zu senken.



Im vergangenen Sommer hatte die Koalition die Stromsteuer aus KostengrÃ¼nden nicht, wie ursprÃ¼nglich angekÃ¼ndigt, fÃ¼r sÃ¤mtliche Verbraucher gesenkt, sondern nur fÃ¼r das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft.



Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) hatten sich zuletzt offen fÃ¼r eine generelle Senkung zur DÃ¤mpfung der Energiekosten gezeigt. Aus dem Bundesfinanzministerium hatte es hingegen skeptische Stimmen gegeben - auch weil Hausherr und SPD-Chef Lars Klingbeil bereits jetzt mit milliardenschweren FinanzlÃ¶chern konfrontiert ist.

