Wirtschaftsweise Schnitzer: Beschluss zu MineralÃ¶lsteuer schlechteste Option

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die KoalitionsbeschlÃ¼sse zur zweimonatigen Senkung der MineralÃ¶lsteuer scharf kritisiert. "Eine Senkung des Preises fÃ¼r alle durch eine zeitlich befristete Aussetzung der Energiesteuer ist die schlechteste aller bisher diskutierten Optionen", sagte die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am Montag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deutliche Kritik kam auch vom Umweltverband BUND.
"Das ist eine Hilfe mit der GieÃŸkanne, auch fÃ¼r Menschen, die den hÃ¶heren Preis verkraften kÃ¶nnen", sagte Schnitzer. "Es reduziert den Anreiz, den Spritverbrauch zu senken, und lÃ¤sst die Menschen im Glauben, der Staat schÃ¼tzt sie vor allen Krisen von auÃŸen, auch die Reichen", kritisierte sie weiter. "Eine gezielte UnterstÃ¼tzung der wirklich BedÃ¼rftigen wÃ¤re die bessere Entscheidung gewesen", betonte die Wirtschaftsexpertin.
Eine pauschale Steuerreduzierung entlaste vor allem diejenigen, die viel verbrauchten, erklÃ¤rte auch die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Politik des BUND, Verena Graichen. Autofahrerinnen und Autofahrern, "die wirklich Entlastung brauchen, hilft das wenig", mahnte auch sie. "Statt Steuergeschenke mit der GieÃŸkanne zu verteilen, sollte die Regierung ein MobilitÃ¤tsgeld auszahlen und mit einem befristeten Tempolimit den Kraftstoffverbrauch senken", forderte Graichen.
Langfristig kÃ¶nne nur ein Ausbau der E-MobilitÃ¤t die Menschen langfristig vor hohen Spritpreisen schÃ¼tzen, gab die BUND-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin weiter zu bedenken. "Deshalb sind AbschwÃ¤chungen beim sogenannten Verbrenner-Aus ein vÃ¶llig falsches Signal", kritisierte sie auch einen weiteren Beschluss der Koalition.
Die Spitzen von Union und SPD hatten am Wochenende Ã¼ber Entlastungen der Verbraucherinnen und Verbraucher wegen der hohen Energiepreise beraten. Die Ergebnisse gaben die Parteivorsitzenden am Montagmorgen bekannt. Vorgesehen ist auch die MÃ¶glichkeit fÃ¼r Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 1000 Euro im Jahr 2026 steuerfrei zusÃ¤tzlich auszubezahlen.
Politik
Wirtschaftsweise Schnitzer: Beschluss zu MineralÃ¶lsteuer schlechteste Option
- AFP - 13. April 2026, 11:01 Uhr
Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die KoalitionsbeschlÃ¼sse zur zweimonatigen Senkung der MineralÃ¶lsteuer scharf kritisiert. Dies sei 'die schlechteste aller bisher diskutierten Optionen', sagte die Wirtschaftsexpertin.
Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die KoalitionsbeschlÃ¼sse zur zweimonatigen Senkung der MineralÃ¶lsteuer scharf kritisiert. "Eine Senkung des Preises fÃ¼r alle durch eine zeitlich befristete Aussetzung der Energiesteuer ist die schlechteste aller bisher diskutierten Optionen", sagte die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am Montag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deutliche Kritik kam auch vom Umweltverband BUND.
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