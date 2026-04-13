Hormus-Blockade: Paris und London planen internationale Mission

Keir Starmer und Emmanuel Macron

.

Vor dem Hintergrund der angekÃ¼ndigten Teil-Blockade der StraÃŸe von Hormus durch die US-Armee wollen Frankreich und GroÃŸbritannien den Aufbau einer internationalen Mission zur Absicherung der Meerenge vorantreiben. In den kommenden Tagen solle dazu eine internationale Konferenz in Paris stattfinden, kÃ¼ndigte der franzÃ¶sische PrÃ¤sident Emmanuel Macron am Montag im Onlinedienst X an. "Diese strikt defensive und von den Konfliktparteien getrennte Mission soll eingesetzt werden, sobald es die Lage zulÃ¤sst", betonte Macron.Â



Der britische Premierminister Keir Starmer betonte seinerseits, dass GroÃŸbritannien die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigte Teil-Blockade nicht unterstÃ¼tze. GroÃŸbritannien wolle sich nicht "in den Krieg ziehen lassen", sagte er dem Sender BBC.



Macron wirbt bereits seit Anfang MÃ¤rz fÃ¼r einen internationalen Einsatz an der StraÃŸe von Hormus nach dem Ende der Kampfhandlungen. "Frankreich ist bereit, seinen Beitrag dazu zu leisten", sagte Macron. Es dÃ¼rfe kein Aufwand gescheut werden, um "so schnell wie mÃ¶glich auf diplomatischem Wege zu einer dauerhaften LÃ¶sung des Konflikts im Nahen Osten zu gelangen".



Die US-Armee will nach eigenen Angaben von Montagnachmittag an allen Schiffen die Passage untersagen, "die iranische HÃ¤fen und KÃ¼stengebiete anlaufen oder von dort auslaufen", erklÃ¤rte das fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndige US-MilitÃ¤rkommando Centcom.Â Schiffe, die keine iranischen HÃ¤fen ansteuerten, seien nicht davon betroffen.Â



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte zuvor in seinem Onlinedienst Truth Social erklÃ¤rt, die US-StreitkrÃ¤fte wÃ¼rden "mit sofortiger Wirkung damit beginnen, alle Schiffe zu blockieren, die versuchen, in die StraÃŸe von Hormus einzufahren oder sie zu verlassen".



Trump reagierte damit auf das Scheitern der Verhandlungen mit Teheran in Pakistan. Als Grund dafÃ¼r nannte er Teherans Weigerung,Â beim Atomprogramm ZugestÃ¤ndnisse zu machen.



Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf die Islamische Republik begonnen. Seit einigen Tagen gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Erste direkte Verhandlungen hatten am Samstag in Islamabad stattgefunden.Â



Seit Beginn des Iran-Krieges ist die StraÃŸe von Hormus, durch die rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, durch das iranische MilitÃ¤r de facto gesperrt. Nur iranische oder vom Iran genehmigte Schiffe durften die Meerenge passieren. Sie mussten dafÃ¼r teilweise GebÃ¼hren zahlen. Die Blockade der Meerenge hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.