Ã–konomen kritisieren EntlastungsplÃ¤ne der Koalition

Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PlÃ¤ne der Bundesregierung zur Entlastung der BÃ¼rger stoÃŸen bei Ã–konomen auf Kritik.



Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe), das MaÃŸnahmenpaket weise "eine deutliche soziale Schieflage auf". Er fÃ¼gte hinzu: "Die bislang angekÃ¼ndigten EntlastungsmaÃŸnahmen der Bundesregierung bei den Energiepreisen greifen zu kurz und sind in Teilen sogar kontraproduktiv." Die temporÃ¤re Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel berge die Gefahr, dass ein erheblicher Teil der Entlastung nicht bei den Verbrauchern ankomme, sondern auf den Konten der MineralÃ¶lkonzerne lande. "Gleichzeitig setzt sie falsche Anreize, da sie den notwendigen RÃ¼ckgang des Energieverbrauchs im StraÃŸenverkehr nicht unterstÃ¼tzt und damit den Preisdruck an anderer Stelle eher verstÃ¤rken kann."



Weiter sagte Fratzscher: "Auch die steuerfreie Einmalzahlung von bis zu 1.000 Euro durch Arbeitgeber ist kein zielgenaues Instrument." Sie komme vor allem BeschÃ¤ftigten in grÃ¶ÃŸeren und finanzstarken Unternehmen zugute, wÃ¤hrend viele andere Gruppen leer ausgingen - etwa Arbeitslose, Rentner, Studierende oder BeschÃ¤ftigte in kleinen Betrieben. Zuvor hatte sich unter anderem bereits die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, kritisch zu den RegierungsplÃ¤nen geÃ¤uÃŸert.



Der CDU-SozialflÃ¼gel begrÃ¼ÃŸte dagegen die EntlastungsmaÃŸnahmen. "Wir kÃ¶nnen festhalten, ein guter Anfang ist gemacht", sagte Radtke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). Die MÃ¶glichkeit fÃ¼r Unternehmen, steuer- und beitragsfreie Einmalleistungen zu tÃ¤tigen, habe der SozialflÃ¼gel vor drei Wochen bereits in die Debatte eingebracht.



SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese sieht derweil in den BeschlÃ¼ssen der Koalition eine klare Handschrift seiner Partei. "Wir haben von sozialdemokratischer Seite hier die entscheidenden Impulse gesetzt und sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen", sagte Wiese der "Rheinischen Post". Er sei froh, dass nun alle Seiten zu einem "konstruktiven Arbeitsmodus" zurÃ¼ckgefunden hÃ¤tten.



In der derzeit schwierigen Lage wÃ¼rden die BÃ¼rger des Landes "schnell und spÃ¼rbar dort entlastet, wo der Druck im Alltag am grÃ¶ÃŸten ist", so Wiese. Dazu gehÃ¶rten die EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmer von 1.000 Euro, die zeitlich begrenzte Senkung der Spritpreise und der "wichtige Beschluss, die kleinen und mittleren Einkommen bis nÃ¤chstes Jahr deutlich zu entlasten". Auch der AbschÃ¶pfung von "Ãœbergewinnen" der MineralÃ¶lunternehmen auf europÃ¤ischer Ebene sei man einen Schritt nÃ¤hergekommen. "Die Initiative von Vizekanzler Lars Klingbeil zeigt Wirkung", sagte Wiese.

