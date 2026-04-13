Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die BeschlÃ¼sse der Regierungskoalition zur Entlastung der BÃ¼rger scharf kritisiert.
"Eine Senkung des Preises fÃ¼r alle durch eine zeitlich befristete Aussetzung der Energiesteuer ist die schlechteste aller bisher diskutierten Optionen", sagte die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats Wirtschaft den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist eine Hilfe mit der GieÃŸkanne, auch fÃ¼r Menschen, die den hÃ¶heren Preis verkraften kÃ¶nnen."
Es reduziere den Anreiz, den Spritverbrauch zu senken, und lasse die Menschen im Glauben, der Staat schÃ¼tze sie vor allen Krisen von auÃŸen, auch die Reichen. Schnitzer weiter: "Eine gezielte UnterstÃ¼tzung der wirklich BedÃ¼rftigen wÃ¤re die bessere Entscheidung gewesen."
Finanzen
Wirtschaftsweise kritisiert BeschlÃ¼sse des Koalitionsausschusses
- dts - 13. April 2026, 10:27 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die BeschlÃ¼sse der Regierungskoalition zur Entlastung der BÃ¼rger scharf kritisiert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Tankstellenverband hÃ¤lt die MaÃŸnahme der Koalition, durch eine Senkung der MineralÃ¶lsteuer den Preis fÃ¼r Diesel und Benzin fÃ¼r zweiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich beim Koalitionsausschuss am Wochenende auf ein "Energiesofortprogramm" geeinigt. Die unmittelbareMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Spitzentreffens der Koalition an diesem Sonntag warnt die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer,Mehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Autofahren ist zuletzt im Schnitt deutlich teurer geworden, was vor allem auf die gestiegenen Kraftstoffpreise zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. DieMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Februar 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 27,7 Millionen Ãœbernachtungen in- und auslÃ¤ndischer GÃ¤ste verbucht. Wie dasMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im Februar 2026 um 10,9 Prozent niedriger gewesen als im Februar 2025. Im Januar hatteMehr