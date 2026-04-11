Wirtschaft

Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"

  • AFP - 11. April 2026, 20:30 Uhr
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Benzinpreis-Protest in Dublin
Bild: AFP

Die teils gewaltsamen Proteste in Irland gegen die hohen Spritpreise bringen nach Ansicht des obersten Polizeichef des Landes 'den Staat in Gefahr'. Justin Kelly warnte in drastischen Worten vor einer Fortsetzung der Blockade von Tankstellen.

Die teils gewaltsamen Proteste in Irland gegen die hohen Spritpreise bringen nach Ansicht des obersten Polizeichef des Landes "den Staat in Gefahr". Justin Kelly warnte am Samstag in drastischen Worten vor einer Fortsetzung der Blockade von Tankstellen im ganzen Land sowie der einzigen Ã–lraffinerie im Land. Zugleich wurden zusÃ¤tzliche SicherheitskrÃ¤fte entsandt, um die Blockaden aufzubrechen.

Die Blockade "wichtiger nationaler Infrastruktur wie Treibstoffdepots und Raffinerien" habe zu massiven TreibstoffengpÃ¤ssen gefÃ¼hrt, sagte Kelly vor Journalisten. Dies wirke sich "unmittelbar auf Rettungsdienste wie KrankenhÃ¤user, Krankentransporte und Feuerwehr aus". Die Demonstranten nÃ¤hmen mit ihren "illegalen" Aktionen "das Land in Geiselhaft", kritisierte der Chef der irischen Polizei.

Die Demonstrationen gegen die hohen Spritpreise hatten am Dienstag begonnen - sie wurden von Landwirten und dem Speditionsgewerbe angefÃ¼hrt. Teilnehmer blockierten teilweise die einzige Raffinerie Irlands und schrÃ¤nkten die Zufahrt zu zwei Kraftstofflagern ein. In der Hauptstadt Dublin sorgten Demonstrationen fÃ¼r Verkehrschaos. UnzÃ¤hlige Tankstellen vor allem im Westen des Landes hatten wegen PanikkÃ¤ufen keinen Kraftstoff mehr.

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