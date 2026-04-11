Die teils gewaltsamen Proteste in Irland gegen die hohen Spritpreise bringen nach Ansicht des obersten Polizeichef des Landes "den Staat in Gefahr". Justin Kelly warnte am Samstag in drastischen Worten vor einer Fortsetzung der Blockade von Tankstellen im ganzen Land sowie der einzigen Ã–lraffinerie im Land. Zugleich wurden zusÃ¤tzliche SicherheitskrÃ¤fte entsandt, um die Blockaden aufzubrechen.
Die Blockade "wichtiger nationaler Infrastruktur wie Treibstoffdepots und Raffinerien" habe zu massiven TreibstoffengpÃ¤ssen gefÃ¼hrt, sagte Kelly vor Journalisten. Dies wirke sich "unmittelbar auf Rettungsdienste wie KrankenhÃ¤user, Krankentransporte und Feuerwehr aus". Die Demonstranten nÃ¤hmen mit ihren "illegalen" Aktionen "das Land in Geiselhaft", kritisierte der Chef der irischen Polizei.
Die Demonstrationen gegen die hohen Spritpreise hatten am Dienstag begonnen - sie wurden von Landwirten und dem Speditionsgewerbe angefÃ¼hrt. Teilnehmer blockierten teilweise die einzige Raffinerie Irlands und schrÃ¤nkten die Zufahrt zu zwei Kraftstofflagern ein. In der Hauptstadt Dublin sorgten Demonstrationen fÃ¼r Verkehrschaos. UnzÃ¤hlige Tankstellen vor allem im Westen des Landes hatten wegen PanikkÃ¤ufen keinen Kraftstoff mehr.
Wirtschaft
Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
- AFP - 11. April 2026, 20:30 Uhr
Die teils gewaltsamen Proteste in Irland gegen die hohen Spritpreise bringen nach Ansicht des obersten Polizeichef des Landes 'den Staat in Gefahr'. Justin Kelly warnte in drastischen Worten vor einer Fortsetzung der Blockade von Tankstellen.
Die teils gewaltsamen Proteste in Irland gegen die hohen Spritpreise bringen nach Ansicht des obersten Polizeichef des Landes "den Staat in Gefahr". Justin Kelly warnte am Samstag in drastischen Worten vor einer Fortsetzung der Blockade von Tankstellen im ganzen Land sowie der einzigen Ã–lraffinerie im Land. Zugleich wurden zusÃ¤tzliche SicherheitskrÃ¤fte entsandt, um die Blockaden aufzubrechen.
Weitere Meldungen
Als erstes Land in Europa erlauben die Niederlande den Fahrern von Tesla-Autos die Nutzung einer Selbstfahrfunktion. Voraussetzung sei, dass die Fahrer im Auto sitzen und dasMehr
Vor den geplanten Beratungen der Koalitionsvertreter Ã¼ber MaÃŸnahmen gegen die hohen Energiepreise hat die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer vor Entlastungen "mit der GieÃŸkanne"Mehr
Das Haus des Chefs des KI-Pioniers und ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, ist mit einem Molotowcocktail angegriffen worden. "Heute am frÃ¼hen Morgen hat jemand einenMehr
Top Meldungen
Die Lufthansa kommt nicht zur Ruhe: Die Vereinigung Cockpit (VC) hat die Pilotinnen und Piloten der grÃ¶ÃŸten deutschen Airline fÃ¼r Montag und Dienstag zu Streiks aufgerufen. DieMehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigung Cockpit hat das Cockpitpersonal der Lufthansa-Gruppe zu einem Streik aufgerufen. Betroffen sind die Deutsche LufthansaMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump wirbt fÃ¼r Ã–l und Gas aus den USA. "UnzÃ¤hlige leere Ã–ltanker, darunter einige der grÃ¶ÃŸten der Welt, sindMehr