Dienstvergehen: Gericht entfernt frÃ¼here Bremer Bamf-Chefin aus BeamtenverhÃ¤ltnis

Darstellung der Justitia

Nach dem vermeintlichen Skandal in der Bremer AuÃŸenstelle des Bundesamts fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge ist die frÃ¼here BehÃ¶rdenleiterin wegen DienstrechtsverstÃ¶ÃŸen aus dem BeamtenverhÃ¤ltnis entfernt worden. Das urteilte das Verwaltungsgericht Bremen.

Rund acht Jahre nach dem Wirbel um einen vermeintlich groÃŸangelegten Skandal in der Bremer AuÃŸenstelle des Bundesamts fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) ist die frÃ¼here BehÃ¶rdenleiterin wegen DienstrechtsverstÃ¶ÃŸen per Gerichtsurteil aus dem BeamtenverhÃ¤ltnis entfernt worden. Das entschied die Disziplinarkammer des Bremer Verwaltungsgerichts nach Angaben vom Montag bereits am 13. MÃ¤rz. RechtskrÃ¤ftig ist das Urteil allerdings noch nicht. (Az. 8 K 2200/24)



Die Frau kann demnach in Berufung gehen. Sollte die Entscheidung auch in weiteren Instanzen bestehen bleiben, verlÃ¶re sie nach Angaben des Verwaltungsgerichts ihren Beamtenstatus und ihre PensionsansprÃ¼che. Medien hatten bereits zuvor Ã¼ber das Disziplinarurteil berichtet.



Das Gericht ging von mehreren schuldhaft begangenen Verletzungen der Dienstpflicht im beamtenrechtlichen Kernbereich aus. Die ehemalige Amtsleiterin verstieÃŸ demnach unter anderem gegen das Verbot der Vorteilsannahme, die Pflicht zu vertrauenswÃ¼rdiger DienstausÃ¼bung und die Amtsverschwiegenheit. Sie lieÃŸ sich von einem Anwalt etwa einen Hotelaufenthalt und einen Computer bezahlen und gab Interna weiter.



Der Bamf-Skandal kreiste um den Vorwurf, in der Bremer AuÃŸenstelle seien massenhaft falsche Asylentscheidungen getroffen worden. Der Fall schlug im FrÃ¼hjahr 2018 hohe Wellen, die Rede war von bis zu tausend FÃ¤llen. Es folgte eine juristische und behÃ¶rdeninterne Aufarbeitung. Dabei fielen die VorwÃ¼rfe weitgehend in sich zusammen.



Am Ende musste sich die frÃ¼here Leiterin wegen Vorteilsannahme in zwei FÃ¤llen sowie DatenfÃ¤lschung und Verletzung von Dienstgeheimnissen vor Gericht verantworten, weil sie mit einem Anwalt kooperiert haben sollte, der Vorteile fÃ¼r zwei Mandanten suchte. Im Gegenzug sollte er der Beamtin unter anderem zwei HotelÃ¼bernachtungen bezahlt haben.



Den Prozess gegen die damals 59-jÃ¤hrige ehemalige Amtschefin stellte das Landgericht Bremen im Jahr 2021 wegen GeringfÃ¼gigkeit gegen eine Geldauflage von 10.000 Euro ein. Der Anwalt wurde wenig spÃ¤ter wegen VorteilsgewÃ¤hrung in zwei FÃ¤llen zur Zahlung von 6000 Euro verurteilt.



Nach Abschluss der strafrechtlichen Aufarbeitung reichte das Bamf im August 2024 eine Disziplinarklage gegen die Frau ein, um sie wegen DienstrechtsverstÃ¶ÃŸen aus dem BeamtenverhÃ¤ltnis zu entfernen. Dieser Klage gab das Verwaltungsgericht nun in erster Instanz statt. Die festgestellten Dienstvergehen in den Jahren 2014/2015 und 2017/2018 fÃ¼hrten zum "endgÃ¼ltigen Verlust des Vertrauens" in die Beamtin.



Eine Rolle spielte nach Gerichtsangaben auch, dass die Frau bereits 2017 wegen anderer DienstrechtsverstÃ¶ÃŸe mit Disziplinarsanktionen belegt worden war. Sie habe dies aber nicht "als Warnung" verstanden.



Parallel zur Klageerhebung hatte das Bamf die Beschuldigte vorlÃ¤ufig des Diensts enthoben und ihr die HÃ¤lfte der Besoldung gestrichen. Die von der Frau dagegen eingelegten juristischen Schritte blieben vor dem Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht aber weitgehend erfolglos.