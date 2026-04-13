Koalitionsausschuss: Reiche nennt MaÃŸnahmen "gute Grundlage"

Friedrich Merz und Katherina Reiche am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich anerkennend Ã¼ber die von den Spitzen der schwarz-roten Koalition am Wochenende in der Villa Borsig in Berlin gefassten Entscheidungen Ã¼ber eine Entlastung der BÃ¼rger geÃ¤uÃŸert.



"Die BeschlÃ¼sse vom Wochenende sind ein wichtiges Signal: Durch die temporÃ¤re Senkung der Energiesteuer entlasten wir die Wirtschaft und die Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind", sagte Reiche den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).



"Gleichzeitig stÃ¤rken wir das Kartellamt weiter, damit an den Tankstellen ein fairer Wettbewerb herrscht, und fÃ¶rdern heimische Energien." Die MaÃŸnahmen seien "eine gute Grundlage". Sie wirkten auch fÃ¼r die vielen mittelstÃ¤ndischen Betriebe, die tÃ¤glich weite Wege mit Autos und Lieferwagen zurÃ¼cklegten. "Jetzt geht es darum, schnell und mutig Strukturreformen umzusetzen, auch in der Energiepolitik. Gemeinsam mÃ¼ssen wir fÃ¼r einen wettbewerbsfÃ¤higen Standort Deutschland arbeiten", sagte Reiche.



Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums ergÃ¤nzte, dass die Ministerin "in stÃ¤ndigem Austausch zu den BeschlÃ¼ssen" gestanden habe. Am Freitag hatte sich Reiche Ã¶ffentlich kritisch Ã¼ber VorschlÃ¤ge von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu mÃ¶glichen Entlastungen geÃ¤uÃŸert. Aus der SPD hagelte es daraufhin Kritik an Reiche.

