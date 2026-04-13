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Berichte: Verteidigungspolitischer Sprecher der AfD tritt zurÃ¼ck

  • dts - 13. April 2026, 17:06 Uhr
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RÃ¼diger Lucassen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - RÃ¼diger Lucassen hat offenbar seinen RÃ¼cktritt als verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion erklÃ¤rt.

Das berichten mehrere Medien Ã¼bereinstimmend am Montag unter Berufung auf ein Schreiben Lucassens an die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Zuvor sollen Teile der Fraktion seine Abwahl vorbereitet haben.

Wie es weiter heiÃŸt, sollte am Dienstag im zustÃ¤ndigen Arbeitskreis Ã¼ber Lucassens AblÃ¶sung abgestimmt werden. In einem entsprechenden Antrag soll den Berichten zufolge von "Vertrauensverlust", "AlleingÃ¤ngen" und einem "FÃ¼hrungsdefizit" die Rede gewesen sein. Mit seinem RÃ¼cktritt kam Lucassen dieser Entscheidung offenbar zuvor. In seinem Schreiben begrÃ¼ndet Lucassen laut den Berichten den Schritt mit den anstehenden Landtagswahlen. Er wolle die Erfolgsaussichten der Partei nicht durch Personaldebatten belasten. Die innerparteiliche Diskussion Ã¼ber seine Positionen sei zuletzt in eine "Freund-Feind-Spirale" geraten, wird daraus zitiert.

Der RÃ¼cktritt wird als das Ergebnis eines monatelangen Machtkampfs in der Fraktion gesehen. Ende 2025 hatte der Fraktionsvorstand bereits ein Ordnungsverfahren gegen Lucassen eingeleitet, nachdem er den ThÃ¼ringer AfD-Landeschef BjÃ¶rn HÃ¶cke in einer Bundestagsrede wegen dessen Haltung zur Wehrpflicht Ã¶ffentlich kritisiert hatte. Im Kern ging es um den Kurs der Partei in der Verteidigungspolitik. Lucassen stand fÃ¼r den westdeutsch geprÃ¤gten FlÃ¼gel, der auf Wehrpflicht, AufrÃ¼stung und einen betont staatstragenden Kurs setzte. Dagegen stellten sich vor allem Vertreter aus den ostdeutschen LandesverbÃ¤nden, die die AfD stÃ¤rker als Friedenspartei profilieren wollten. Hinter dem Streit soll auch die Sorge gestanden haben, ein klarer Pro-Wehrpflicht-Kurs kÃ¶nne der Partei vor den Landtagswahlen 2026 in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt schaden. Lucassen bleibt den Berichten zufolge trotz seines RÃ¼ckzugs von der Sprecher-Position weiterhin Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion.

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