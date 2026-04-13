Politik

Nach Organisationsproblemen: Wahllokale in Peru Ã¶ffnen teilweise nochmals

  • AFP - 13. April 2026, 17:16 Uhr
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VerlÃ¤ngerte Stimmenabgabe in Lima
Bild: AFP

Nach Organisationsproblemen bei der PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru haben einige Wahllokale heute nochmals geÃ¶ffnet. In der Hauptstadt Lima bildeten sich vor den 13 betroffenen Wahllokalen lange Schlangen.

Nach Organisationsproblemen bei der PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru haben einige Wahllokale am Montag nochmals geÃ¶ffnet. In der Hauptstadt Lima bildeten sich vor den 13 betroffenen Wahllokalen lange Schlangen, wie KorrespondentenÂ der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Eigentlich hÃ¤tte die PrÃ¤sidentschaftswahl nur bis Sonntagabend gehen sollen, in den meisten Orten wurde am Montag bereits ausgezÃ¤hlt. Teilergebnissen zufolge zeichnet sich eine Stichwahl zwischen der rechtspopulistischen Kandidatin Keiko Fujimori und dem Rechtsextremen Rafael LÃ³pez Aliaga ab.

"Ich stehe seit sechs Stunden an und muss zur Arbeit", sagte die 62-jÃ¤hrige Cenaida Ramos vor einem der nochmals erÃ¶ffneten Wahllokale AFP. Bei der Wahl eines neuen Staatsoberhauptes und auch eines neuen Parlaments hatte es am Vortag teilweise Probleme mit den Wahlunterlagen gegeben. Deshalb blieben bereits am Sonntagabend in vielen Orten die Wahllokale lÃ¤nger geÃ¶ffnet als geplant.

Wegen der Probleme hatte die Staatsanwaltschaft das Hauptquartier der WahlbehÃ¶rde und die RÃ¤ume eines privaten Subunternehmers durchsucht, dem vorgeworfen wurde, die Materialien nicht rechtzeitig geliefert zu haben. Insgesamt konnten der Wahlkommission zufolge mehr als 60.000 BÃ¼rger ihre Stimme nicht abgeben. Die fehlenden Stimmen machen aber nur einen Bruchteil der Gesamtzahl aus, am sich abzeichnenden Ergebnis der PrÃ¤sidentenwahl dÃ¼rften sie nichts Ã¤ndern.

Nach AuszÃ¤hlung von gut der HÃ¤lfte der Stimmen am Montag lag Keiko Fujimori bei knapp 17 Prozent der Stimmen. Die Tochter des wegen Korruption verurteilten frÃ¼heren Staatschefs Alberto Fujimori gilt als UnterstÃ¼tzerin von US-PrÃ¤sident Donald Trump und hat im Wahlkampf angekÃ¼ndigt, US-Investoren nach Peru zu holen und AuslÃ¤nder auszuweisen.Â 

Ihr voraussichtlicher Gegner in der Stichwahl am 7. Juni wird der frÃ¼here BÃ¼rgermeister der Hauptstadt Lima, LÃ³pez Aliaga, sein. Der 65-JÃ¤hrige hatte im Wahlkampf versprochen, "Jagd" auf venezolanische Migranten zu machen. Er kam laut den Teilergebnissen auf knapp 15 Prozent der Stimmen.

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