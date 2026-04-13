Verdi kritisiert Koalitionsbeschluss zu KrisenprÃ¤mie

Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi hat den Beschluss des Koalitionsausschusses zur MÃ¶glichkeit einer steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie durch die Arbeitgeber kritisiert.



"Die geplante steuer- und abgabenfreie PrÃ¤mie von bis zu 1.000 Euro davon abhÃ¤ngig zu machen, ob einzelne Arbeitgeber diese gnÃ¤digerweise bezahlen oder nicht, ist eine vÃ¶llig verfehlte Konstruktion", sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Montag. "Viele BeschÃ¤ftigte, deren Betriebe nicht zahlen wollen oder kÃ¶nnen, werden daher in die RÃ¶hre gucken und leer ausgehen. So treibt man die Spaltung der Gesellschaft munter weiter voran."



Die angekÃ¼ndigte befristete Senkung der Energiesteuer auf Diesel und Benzin bezeichnete Werneke unterdessen als einen ersten richtigen Schritt zur Entlastung angesichts horrend steigender Energiepreise. "Insgesamt bleiben die PlÃ¤ne der Koalition jedoch deutlich hinter dem zurÃ¼ck, was notwendig ist." Leider lasse sich Schwarz-Rot von den MineralÃ¶lkonzernen vorfÃ¼hren. "Weder bringt die Koalition den Mut auf, die Gewinnmargen auf Kraftstoffe zu begrenzen, wie das unter anderem in Luxemburg und Belgien erfolgreich durchgefÃ¼hrt wird, noch gibt es konkrete PlÃ¤ne dazu, die Ãœbergewinne der Konzerne gesondert zu besteuern", so der Verdi-Chef.



Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband Ã¤uÃŸerte sich kritisch. Ob der "teure Tankrabatt" tatsÃ¤chlich bei Verbrauchern ankomme, sei fraglich, sagte VZBV-Chefin Ramona Pop. Deshalb sei ein "Tankrabatt 2.0" aus Verbrauchersicht keine gute Idee. Schon in der Folge des Krieges gegen die Ukraine habe sich gezeigt, dass die befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel teuer und wenig treffsicher gewesen und bei den Verbrauchern nicht verlÃ¤sslich angekommen sei. "Deshalb fordern wir: Wenn die Energiesteuer gesenkt wird, muss hart kontrolliert werden, dass die Entlastung vollstÃ¤ndig weitergegeben wird", so Pop.



Weitere MaÃŸnahmen forderte derweil die saarlÃ¤ndische MinisterprÃ¤sidentin Anke Rehlinger (SPD). "Die Senkung der Energiesteuer bringt spÃ¼rbare Entlastung, und zwar schnell. Aber auf Dauer reicht das nicht", sagte Rehlinger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wer in Krisenzeiten Ã¼berhÃ¶hte Gewinne macht, muss stÃ¤rker in die Verantwortung genommen werden. Dazu braucht es ein schÃ¤rferes Kartellrecht, Ãœbergewinne sollten abgeschÃ¶pft werden." Auch Preisobergrenzen wie in Luxemburg seien nach wie vor sinnvoll.



ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) begrÃ¼ÃŸte derweil die Entscheidung der Bundesregierung, die MineralÃ¶lsteuer fÃ¼r Kraftstoffe fÃ¼r zwei Monate um 17 Prozent zu senken. "Die Entlastung an der ZapfsÃ¤ule ist ein wichtiges Signal fÃ¼r unser Land", sagte Voigt dem RND. "Das hilft vielen Menschen unmittelbar im Alltag."

