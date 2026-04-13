Bei einem Streit unter zwei BrÃ¼dern ist in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen ein 39-JÃ¤hriger tÃ¶dlich verletzt worden. Sein Bruder wurde schwer verletzt festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei in Recklinghausen am Montag mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Sonntagabend in einer Wohnung im Stadtteil Rauxel zunÃ¤chst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden MÃ¤nnern.Â
Im weiteren Verlauf verletzten sich beide mit einer Stichwaffe schwer. Der 39-JÃ¤hrige starb trotz ReanimationsmaÃŸnahmen noch am Tatort. Sein 33-jÃ¤hriger Bruder wurde vorlÃ¤ufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Nach seinen ersten Angaben habe er sich gegen Angriffe seines Bruders verteidigt.Â
Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Eine Obduktion des Leichnams sollte noch am Montag erfolgen.
Brennpunkte
39-JÃ¤hriger stirbt bei Streit unter BrÃ¼dern in Nordrhein-Westfalen
- AFP - 13. April 2026, 13:09 Uhr
Bei einem Streit unter zwei BrÃ¼dern ist in Nordrhein-Westfalen ein 39-JÃ¤hriger tÃ¶dlich verletzt worden. Der andere Bruder wurde schwer verletzt festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei in Recklinghausen mitteilten.
Bei einem Streit unter zwei BrÃ¼dern ist in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen ein 39-JÃ¤hriger tÃ¶dlich verletzt worden. Sein Bruder wurde schwer verletzt festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei in Recklinghausen am Montag mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Sonntagabend in einer Wohnung im Stadtteil Rauxel zunÃ¤chst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden MÃ¤nnern.Â
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